Ongenoegen over Nyrstar-aanpak

De minderheidsaandeelhouders van Nyrstar willen alles uit de kast halen om de liquidatie van het bedrijf door Trafigura te vermijden.

Dinsdag 2 juni vindt de bijzondere en gewone algemene vergadering plaats van het beursgenoteerde Nyrstar. Daarop wordt beslist over de liquidatie van de Belgische zinkgroep. Meer dan een formaliteit is dat niet, omdat het quorum van 50 procent hoogstwaarschijnlijk niet wordt bereikt. Maar daarmee is de kous niet af.

Nyrstar besliste vorige week dat op 30 juni een nieuwe algemene vergadering wordt gehouden waarin - in tegenstelling tot bij die van dinsdag - interactief vragen kunnen worden gesteld en online kan worden gestemd over de agendapunten. Door de coronacrisis is een AV met fysieke aanwezigheid niet mogelijk. De kritiek luidt echter vaak dat bedrijven die coronaregel gebruiken om kritische vragen van aandeelhouders te ontwijken. Volgens critici profiteert Nyrstar-eigenaar Trafigura ervan om de liquidatie van het bedrijf zo snel mogelijk door te voeren.

Het beursgenoteerde Nyrstar is allang niet meer de multinationale zinkgroep van weleer. Het zwaar verlieslatende en met schulden overladen bedrijf kwam vorig jaar in handen van Trafigura. De Zwitserse grondstoffenhandelaar had zich als leverancier, klant, aandeelhouder en financier van Nyrstar de afgelopen jaren stilletjes in het bedrijf binnengewerkt. Het bracht alle activa, waaronder de 4.000 werknemers en de rendabele fabriek in Balen, onder in een Britse vennootschap. Trafigura heeft 98 procent daarvan in handen. Voor de oude Nyrstar-aandeelhouders bleef 2 procent over. De schuldendeal reduceerde de monoholding Nyrstar tot beursgenoteerd wrakhout.

Vansanten

De oude aandeelhouders zijn niet te spreken over hoe Trafigura Nyrstar voor een prikje - een symbolische euro - binnenhaalde. Ze klagen al ruim een jaar 'het gebrek aan transparantie' van Trafigura aan. 'Als dinsdag - zonder de mogelijkheid om vragen te stellen of videodeelname - het quorum niet wordt bereikt', zegt Kris Vansanten van bedrijvengroep Quanteus, 'hebben we nog maar één kans om tegen de liquidatie van Nystar te stemmen.' Vansanten bouwde samen met andere minderheidsaandeelhouders, onder wie Etienne Schouppe, een belang van 9,5 procent op in het oude Nyrstar. Ze zijn de grootste belanghebbende na Trafigura dat 24,42 procent bezit.

Volgens Vansanten doet Trafigura er alles aan om de minderheidsaandeelhouders te boycotten. Hij wil alles uit de kast halen om de liquidatie te vermijden. 'We hebben een sterk dossier dat aantoont dat Trafigura bewust aanstuurde op de verzwakking van Nyrstar en 1 miljard uit het bedrijf haalde.' Trafigura heeft dat altijd ontkend.

Als op 30 juni de liquidatie wordt uitgesproken, zal Vansanten alle rechtsmiddelen uitputten om dat te betwisten. 'We gaan ervoor vechten. Er bestaat geen geconsolideerde rekening over de overdracht van de activa. Nochtans is dat nodig om te bewijzen dat de nieuwe eigenaar geen middelen heeft onttrokken aan of kosten heeft afgewenteld op de oude maatschappij. Er is geen goedkeuring door de externe auditor - Deloitte heeft haar rol niet vervuld - en de jaarrekening bevat onduidelijkheden. Op basis daarvan kan je een beursgenoteerd bedrijf niet liquideren.'

FSMA

Vansanten heeft een dagvaarding ingediend om een college van experten aan te stellen. Hij verwacht dat de beurswaakhond FSMA - volgens hem te apathisch in het dossier - initiatief neemt. Ook vindt hij dat Belgische politici actie moeten ondernemen tegen het 'koekoekskapitalisme' van groepen als Trafigura. 'Beide kunnen die liquidatie tegenhouden.' Volgens Vansanten reikt de discussie verder Nyrstar. 'Het gaat over het falen van de bescherming van de minderheidsaandeelhouder en over de vraag welk soort kapitalisme we in ons land willen.'

De minderheidsaandeelhouders hebben een claim ingediend van 1 miljard euro. Als op 30 juni wordt gestemd voor de liquidatie, zal een 'liquidator' worden aangesteld. Die zal de 'activa' verzilveren, een ervan is die claim.

Vrijdagavond maakte de FSMA bekend dat het een onderzoek instelt naar de informatie die Nyrstar verstrekte over de verwachte winstbijdrage en de kostprijs van de Australische smelter in Port Pirie - die het goudhaantje van de groep moest worden - en over de solvabiliteits- en liquiditeitspositie van de vennootschap eind 2018.

Vorige week dienden de advocaten Laurent Arnauts en Robert Wtterwulghe (Watt Legal), die meer dan 200 aandeelhouders van Nyrstar vertegenwoordigen, een beroep in voor het Grondwettelijk Hof. Daarin vragen ze de schorsing en vernietiging van het Koninklijk Besluit dat algemene vergaderingen zonder fysieke aanwezigheid toestaat. Aandeelhouders zijn zo verplicht vooraf te stemmen zonder de antwoorden op hun schriftelijke vragen te kunnen lezen, zonder bijkomende vragen te kunnen stellen en zonder te kunnen beraadslagen. Volgens de advocaten is dat een inbreuk op het eigendomsrecht van aandeelhouders.

Afgelopen weekend werd bekend dat de Amerikaanse Commodities and Futures Trading Commission een onderzoek is begonnen naar mogelijke corruptie en marktmanipulatie van Trafigura bij olietrading in Zuid-Amerika. Volgens de Britse krant The Guardian zou het onderzoek tot vier jaar teruggaan.