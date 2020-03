‘Onrust en spanning bij onze werknemers nemen toe'

Het coronavirus infiltreert in de diepe kern van het economische weefsel, bij de productiebedrijven. Vooral assemblagebedrijven waar werknemers dicht bij elkaar werken, sluiten de deuren, al dan niet onder druk van de vakbonden.

‘In de Belgische industrie is de situatie explosief.’ Zo reageerde William Van Erdeghem van de christelijke vakbond ACV Metea op het stilleggen van de productie bij Audi in Vorst maandag. De werknemers, die vonden dat ze te dicht bij collega’s moesten werken, eisten handschoenen en mondmaskers om zich te beschermen. 'In sommige fabrieken moet men met vier of vijf mensen op een vierkante meter werken. De mensen zijn ongerust. Het is onbegrijpelijk dat bedrijven het economische laten primeren op de gezondheid.'

Sinds deze week is er ongerustheid, angst en zelfs jaloezie tussen de werknemers in een bedrijf. Marc Lambotte Agoria

Dinsdag volgden de fabrieken van Volvo Cars en Volvo Trucks in Gent. Bij Volvo Cars, met 800 bedienden en 5.700 arbeiders de grootste industriële werkgever van Oost-Vlaanderen, ging de nachtploeg niet meer aan de slag. Ook de komende dagen wordt niet gewerkt. Hier was vakbondsdruk niet eens nodig. 'We hebben dit beslist in samenspraak met de vakbonden en het moederbedrijf in Zweden, waar de fabrieken wel nog draaien', zegt de directie. 'Er worden bijkomende beschermingsmaatregelen overwogen, zoals extra tijd voor het reinigen van werkposten na een wissel van de shift.'

Ook bij Volvo Trucks in Gent zitten 4.000 werknemers vanaf morgen voor onbepaalde tijd thuis. Zowel voor arbeiders als voor bedienden zal tijdelijke werkloosheid door overmacht worden aangevraagd. De treinbouwer Bombardier in Brugge heeft ook alle activiteiten stilgelegd. Ongeveer 430 werknemers komen in economische werkloosheid.

Blijven draaien

In veel andere bedrijven zoals de beeldvormingsgroep Agfa, het staalbedrijf ArcelorMittal in Gent, de weefmachinebouwers Vandewiele en Picanol, de busbouwer Van Hool en de siliconenproducent Soudal bleven mensen en machines aan de slag. Ook de Limburgse vestiging van de schokdemperproducent Tenneco ging gisteren plat. Maar na de invoering van een 25-tal veiligheidsmaatregelen werd het werk hervat.

We overwegen bijkomende maatregelen, zoals extra tijd voor het reinigen van werkposten na een wissel van de shift.

De sociale acties tonen dat de ongerustheid bij werknemers groot is. Volgens Marc Lambotte, de topman van Agoria, staat de maakindustrie moeilijke tijden te wachten. ‘Het wordt nog erger. Tot vorige week was het hier en daar moeilijk omdat mensen met ziektebriefjes kwamen, vooral in het zuiden van ons land. Maar sinds deze week is er ongerustheid, angst en zelfs jaloezie tussen de werknemers in een bedrijf. De ene mogen telewerken, terwijl de anderen op post moeten zijn. Er wordt veel druk gezet op werkgevers om maatregelen te nemen.’

Van die ongerustheid kan Charles Beauduin, de eigenaar en CEO van de weefmachinebouwer Vandewiele, getuigen. ‘Je voelt het overal, de mensen worden zenuwachtig. Je merkt dat aan de uitvergrotingen die je soms hoort op de vloer. Die worden ondersteund door wat ze lezen op sociale media. Maar tot onenigheid leidt dat niet bij ons. Een goede samenwerking tussen de directie en de vakbonden heeft meer te bieden dan elkaar te dwarsbomen.’

Immens

Lambotte (Agoria) roept werkgevers op niet te snel te ageren en niet te sluiten als er andere oplossingen zijn. ‘De gevolgen zijn immens. Bij Caterpillar hebben we gezien dat de impact van de sluiting op de toeleveranciers een factor drie was.’

Wie open blijft, neemt strikte maatregelen. Bij het staalbedrijf ArcelorMittal in Gent werden het bedrijfsrestaurant gesloten en de meeste fysieke vergaderingen geannuleerd. Samen naar het werk rijden wordt afgeraden, thuiswerken wordt gestimuleerd en werknemers met ‘kritische functies’ die onontbeerlijk zijn voor de veiligheid en de productie, kunnen gevraagd worden preventief thuis te blijven.

Behalve de onrust onder werknemers leiden ook problemen met de toevoer van grondstoffen en onderdelen tot productiestops. De producent van landbouwmachines CNH Industrial in Zedelgem stuurde maandag 1.500 arbeiders naar huis. ‘De aanvoer van enkele cruciale onderdelen, zoals motoren, is gestopt. Hier en daar blokkeert de logistieke ketting. We hebben een tiental leveranciers van motoren gecontacteerd, maar niemand was in staat ons te beleveren.’ Vrijdag weet de directie of ze het gat in de logistiek tegen volgende week kan dichten.

Klanten

Een derde groep van bedrijven krijgt problemen omdat hun klanten wegvallen. Soudal ziet de vraag naar siliconen en PU-schuim terugvallen omdat de bouw stilvalt en de doe-het-zelfketens de deuren sluiten. ‘Onze fabrieken en de meeste machines blijven grotendeels draaien.’