Ook ArcelorMittal moet buigen voor hoge energieprijzen

Volgens ArcelorMittal komen er 'selectieve productiepauzes' omdat de hoogovens niet rendabel kunnen draaien door de oplopende energieprijzen. ArcelorMittal geeft geen details over de getroffen sites, maar de hoogoven in Gent is in elk geval niet getroffen. De ingreep treft enkel langstaalproducten en die maken ze in België niet.