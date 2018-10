Orkaan Michael treft Amerikaanse fabriek Jensen

De producent van industriële wasmachines waarschuwt dat de elektriciteit in de buurt van de fabriek in Florida tot acht weken zal uitliggen.

De orkaan Michael die eind vorige week een spoor van vernieling trok door het noorden van de Amerikaanse deelstaat Florida, heeft ook een impact op de activiteit Jensen-Group . Dat laat de fabrikant van industriële wassystemen woendag in een update weten.

De fabriek in Panama City staat nog overeind, maar er is aanzienlijke schade. Het onderdelen- en machinemagazijn kwam er wel vrij goed uit. Op dit ogenblik is er in de regio geen mobiel telefoonverkeer mogelijk. Het grootste probleem is de stroomvoorziening, die in de omgeving nog 'ongeveer acht weken' kan uit liggen.

'Moeilijke tijden'

De fabriek in Panama City is dus voorlopig dicht. Er is heel wat opruimwerk, zegt Jensen-Group. Het bedrijf hoopt de klantendienst tegen eind volgende week weer te kunnen opstarten.

De groep waarschuwt echter dat het enige tijd zal duren om alles weer op orde te krijgen en vraagt zijn klanten wat geduld te oefenen gedurende deze 'moeilijke tijden voor Jensen USA'.

Over de financiële impact geeft Jensen-Group geen informatie. KBC Securities schat in een eerste raming de verloren omzet over de acht weken op 4 miljoen euro. Het beurshuis merkt wel op dat mogelijk sommige onderdelen of zelfs volledige systemen kunnen aangeleverd worden vanuit de andere fabrieken van Jensen, in China, Denemarken, Duitsland en Zweden.