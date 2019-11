PMV levert metaalbedrijf Hertecant geld voor overnames

De Vlaamse investeringsmaatschappij PMV stapt in het Kempense metaalverwerkend bedrijf Hertecant. Die is klaar voor een 'buy & build'-traject.

De durfkapitaalgroep Down2Earth Capital en twee buy-inmanagers namen in 2014 het bedrijf over van de familiale aandeelhouders. Hertecant produceert in Westerlo roestvrije stalen flenzen. Dat zijn onderdelen waarmee buizen aan elkaar geschroefd kunnen worden. De klanten van het bedrijf zijn dan ook vooral bedrijven uit de voeding, chemie, energie of scheepsbouw.

Groeimarkt

'Het bedrijf is een leider in een groeimarkt. Het maakt zeer gespecialiseerde onderdelen en kan snel leveren. We geloven in het potentieel om sterk te groeien zowel organisch als via overnames', klinkt het bij PMV, dat geen verdere details wil vrijgeven.