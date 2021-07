Parket vraagt verwijzing Stora Enso voor legionella-uitbraak

32 mensen, vooral uit de Gentse Kanaalzone en Evergem, raakten in mei 2019 besmet met de legionellabacterie, die ern­sti­ge long­ont­ste­king ver­oor­zaakt. Twee van hen overleden. Nadat was gebleken dat het om een legionellabesmetting ging, begon het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid een brononderzoek om te detecteren hoe de patiënten waren besmet.

Het Agentschap communiceerde niet over waar de besmettingen vandaan kwamen. Een maand later maakte de Finse beursgenoteerde papierproducent Stora Enso echter bekend dat een hoogoven van de vestiging in de Gentse Kanaalzone bij Evergem mogelijk verantwoordelijk was voor de legionella-uitbraak. Een koeltoren die de bacterie mogelijk in de lucht verspreidde, werd stilgelegd en grondig gereinigd. Ondertussen is de koeltoren weer werkzaam.