Pauwels Trafo verlamd door crisis bij moedergroep

De Mechelse transformatorenbouwer Pauwels Trafo kan geen grote exportcontracten meer afsluiten omdat de banken de kredietlijnen dichtdraaien. De 'freeze' heeft alles te maken met de onregelmatigheden bij zijn Indiase moedergroep CG Power.

CG Power Systems Belgium, beter bekend onder zijn oude naam Pauwels Trafo, maakt transformatoren die elektriciteitsnetten met verschillende spanning aan elkaar koppelen. Zijn klanten zijn grote stroombedrijven wereldwijd, maar ook windparken op zee.

Deze situatie mag niet lang blijven duren. Het vertraagt de lopende projecten én vormt een belemmering voor nieuwe projecten. Koen Van Peteghem Topman CG Power Systems Belgium (Pauwels Trafo)

Het bedrijf zit met de handen in het haar, omdat zijn bankfinanciering grotendeels is dichtgedraaid. Internationale banken zijn niet meer bereid de nodige kredietlijnen en waarborgen te geven die standaard zijn bij grootschalige buitenlandse projecten en aanbestedingen.

'Deze situatie mag niet lang blijven duren. Het vertraagt de lopende projecten én vormt een belemmering voor nieuwe projecten', zegt algemeen manager Koen Van Peteghem. 'Dit treft ons werkkapitaal. De salarisuitkeringen aan de 650 werknemers komen niet in het gedrang, maar onze aankopen van materieel wél.'

Fraudeonderzoek

De bevriezing van de kredietlijnen is een gevolg van boekhoudkundige onregelmatigheden bij de Indiase moedergroep CG Power (voorheen Crompton Greaves). De Indiase autoriteiten hebben een onderzoek ingesteld naar mogelijke fraude. Wat vaststaat, is dat CG Power een probleem van deugdelijk bestuur en interne controle heeft. De banken willen er hun vingers niet aan verbranden en draaien de kredietkraan dicht.

CG Power rapporteerde eind augustus zelf al bij de beurswaakhond dat 'zowel personeelsleden, topmanagers als leden van de raden van bestuur misbruik maakten van bedrijfsbezittingen'. Sommige activa werden in pand gegeven voor externe leningen en de schuldpositie van het bedrijf blijkt een kwart hoger te zijn dan wat in de boekhouding stond.

De Belgische dochterbedrijven zijn niet betrokken bij de geviseerde transacties en blijven buiten het onderzoek, beklemtoont Van Peteghem.

Tycoon

De versies over wat er precies aan de hand is, lopen uiteen. Volgens sommigen heeft de tycoon Gautam Thapar gefraudeerd. Hij zwaaide via zijn conglomeraat Avantha de plak bij CG Power.

Anderen spreken over een conflict tussen Thapar en de private-equityreus KKR, die Avantha noodgedwongen heeft afgelost als belangrijkste aandeelhouder van CG Power en er schoon schip wil maken. KKR is een jarenlange financier van Avantha, maar de relaties raakten verzuurd. Volgens de Indiase pers was Thapars groep niet in staat een lening aan KKR op tijd terug te betalen en werd de lening omgezet in aandelen van CG Power.

Chaos aan de top

De Amerikaanse investeringsgigant zou nu een belang van 22 procent controleren en via allianties de feitelijke baas zijn over CG Power, en niet meer de clan-Thapar. De tycoon werd door CG Powers raad van bestuur onlangs verwijderd als voorzitter, maar gaat dat ontslag juridisch betwisten.

De financieel directeur stapte eerder al op. CEO K.N. Neelkant blijft voorlopig aan, maar nam ontslag uit al zijn bestuursfuncties bij buitenlandse dochtervennootschappen, waaronder de Belgische.

Volgens insiders is een wereldwijde reorganisatie en inkrimping van de groep, die goed is voor 10.000 werknemers, nog moeilijk te vermijden. CG Power kondigde eind augustus aan enkele niet-kernactiviteiten te zullen verkopen, maar bevestigde wel zijn engagement voor de Belgische activiteiten.

Orderboek

Pauwels Trafo, met hoofdzetel in Mechelen en een vestiging in Charleroi, kwam in 2005 verrassend in handen van CG Power en werd drie jaar geleden bijna doorverkocht aan Amerikaanse investeerders. De deal werd toen in allerijl afgeblazen.

Komt het bedrijf weer in de etalage te staan? 'Nee', zegt Van Peteghem. 'Sinds de afgesprongen deal behoren we tot de kernactiviteiten van CG Power.'

Voor Pauwels Trafo komt de turbulentie in India hoogst ongelegen, want het bedrijf heeft goede vooruitzichten na enkele moeilijke maanden. De omzet zal dit jaar een daling met 28 procent tot ongeveer 120 miljoen euro incasseren, schat moedergroep CG Power.

