Personeel Bekaert gaat staken tegen herstructureringsplannen

Bij Bekaert zal vrijdag niet gewerkt worden uit protest tegen de aangekondigde herstructurering.

De arbeiders en bedienden bij Bekaert in België - in totaal een 1.900 mensen - gaan vrijdag niet aan het werk. De staking is het gevolg van de bekendmaking deze morgen door de directie dat er in de Belgische vestigingen in totaal 281 jobs verdwijnen.

In Moen sluit de fabriek die staalvezels maakt voor betonversterking waardoor 70 mensen hun job verliezen. De productie verhuist naar Tsjechië. In Ingelmunster, waar machines worden gemaakt om 'draad te trekken' voor alle vestigingen van Bekaert wereldwijd, verhuist de wisselstukkenactiviteit naar Slovakije. Daar verdwijnen 67 jobs.

In het technologie- en researchcentrum van Bekaert in Deerlijk gaan 106 banen verloren. Daar verdwijnen bepaalde labotestactiviteiten naar productievestigingen met een 'globale servicerol'. In de hoofdzetel in Zwevegem snoeit Bekaert in de ondersteunende diensten zoals HR en financiën, nog eens 38 jobs.

De herstructurering verloopt volgens de wet-Renault. De bonden gaan nu onderzoeken of het mogelijk is om zoveel mogelijk gedwongen ontslagen te vermijden. 'Dat worden heel moeilijke onderhandelingen', zegt vakbondsman Piet Decavele van het ACV. 'Want de tijden van brugpensioen zijn voorbij'.