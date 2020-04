Picanol herstart productie in Ieper

Picanol heeft maatregelen ingevoerd om de activiteiten in Ieper na drie weken stilstand te kunnen heropstarten. Dat zal evenwel slechts 'stap voor stap' gebeuren.

Dinsdag worden in de Picanol-fabriek in Ieper voor het eerst sinds 23 maart opnieuw weefmachines geassembleerd. 'We moeten terug opstarten. Er komen vragen van klanten. De sector ligt niet helemaal stil, hoor', aldus woordvoerder Frederic Dryhoel.

Drie weken geleden werd de productie volledig stilgelegd, omdat de toevoer van enkele cruciale onderdelen stokte. Het gaf het management van Picanol - in overleg met de vakbonden - de tijd om werkposten aan te passen en maatregelen in te voeren zodat werknemers bij een heropstart veilig en met respect voor social distancing opnieuw aan de slag kunnen gaan.

Er wordt onder meer geschoven met werktijden. Normaal beginnen er een paar honderden op hetzelfde moment met een nieuwe shift. 'Dat hebben we aangepast om de aankomst en het vertrek maximaal te spreiden over ons personeel', aldus Dryhoel.

Alle werknemers krijgen ook een ontsmettingskit ter beschikking. En er zijn tal van richtlijnen opgesteld om de social distance van anderhalve meter te kunnen garanderen wat in een normale fabrieksomgeving niet altijd even eenvoudig is. Zo is bijvoorbeeld het aantal zitplaatsen in de refter verminderd. In plaats van 12 stoelen per tafel, staan er nu nog zes, en de drankenautomaat is buiten gebruik genomen. 'En we hebben voorrangsregels ingesteld voor bijvoorbeeld trappen, smalle doorgangen in bureaus en de gele looplijnen in de fabriek waar anderhalve meter afstand onmogelijk is', aldus Dryhoel.

Ook op bepaalde posten in de montage zijn aanpassingen in de werkwijze gebeurd. 'Om bijvoorbeeld een actie waar twee of drie mensen bij betrokken waren, op te splitsen in verschillende acties.'

Mondmaskers - noch koortsmetingen zijn vooralsnog niet aan de orde.

De fabriek gaat niet meteen op volle kracht van start. 'We doen dat stap per stap. Het is nog onduidelijk wanneer die volledig operationeel zal zijn', klinkt het. Details van de financiƫle impact van de productie-onderbreking geeft Picanol niet.

Of de productiecapaciteit door al de aanpassingen lager is dan ervoor, is nog onduidelijk. 'Daarvoor is het nog te vroeg', zegt Dryhoel.