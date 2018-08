'Picanol voelt turbulentie in de wereld niet'

De omzet van de weefgetouwenproducent Picanol zal dit jaar licht dalen. 'Maar het wordt toch een topjaar. Het op een na beste ooit.'

De omzet van Picanol zakte tijdens de eerste zes maanden met 2 procent. Topman Luc Tack verwacht niet dat het bedrijf die achterstand, ondanks een ‘goedgevuld orderboek’, in het tweede halfjaar kan goedmaken. ‘We verwachten een lichte omzetdaling’, luidt de ambitie voor het volledige jaar.

‘Maar we zijn erg tevreden over de cijfers’, zegt Tack. Vorig jaar was een recordjaar voor Picanol. Nu is het op weg naar de op een na hoogste omzet ooit. ‘We zien de turbulentie in de wereld niet in onze cijfers’, aldus financieel directeur Stefaan Haspeslagh.

Turkije

De crisis in Turkije? De oplopende handelsoorlog tussen de VS en China? ‘We zien het liever niet gebeuren natuurlijk, maar we zijn bij Picanol zulke zaken gewoon geworden. Het hoort erbij. In Turkije is het nog te vroeg om conclusies te trekken. De concurrentiekracht van de lokale textielfabrieken stijgt, maar toch heb je schrik om op korte termijn te investeren’, aldus Tack.

‘En invoerrechten hier of daar gaan het textielverbruik in de wereld niet doen dalen. Ze zullen hoogstens tot een geografische verschuiving van de weverijen leiden. Onze klanten volgen snel nieuwe routes als dat extra winstmarge oplevert. Wij volgen. Het is niet voor niks dat we in 100 landen aanwezig zijn.’

Digitalisering

Terwijl de omzetkrimp beperkt bleef, zakte de bedrijfswinst met 12 procent. Het bedrijf verwijst daarvoor onder andere naar stijgende kosten voor koper, aluminium en andere grondstoffen. Bovendien maakte Picanol meer gebruik van onderaannemers om de productie rond te krijgen.

‘En we zijn volop bezig met IT-projecten en de digitalisering van onze productieprocessen. We willen de maakindustrie in ons land verder versterken. Wij brengen de tablet naar de productievloer’, aldus Tack. ‘We hebben op onze site in Ieper een lange weg afgelegd. Wie hier tien jaar geleden was en nu binnenkomt, zal denken: Picanol is een ander bedrijf geworden. We investeren en kijken op de lange termijn. Je hebt eb en vloed, ook in onze sector, maar daar moet je doorheen kijken.‘ In Ieper staan nog een 70-tal vacatures open. De groep zoekt onder anderen ingenieurs, monteurs, IT-experts en technici.

Tessenderlo-aandelen

De nettowinst maakte het voorbije halfjaar een sprong van 15 procent, met dank aan de forse bijdrage van Tessenderlo Group . De nettowinst van het chemiebedrijf verdrievoudigde, al geeft dat een vertekend beeld van de operationele gang van zaken.

De cash van Picanol (159 miljoen euro) werkt zeker niet op ons systeem. Stefaan Haspeslagh CFO Picanol