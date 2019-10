Recticel geeft winstwaarschuwing

Schuimrubberproducent Recticel verwacht over 2019 een daling van de brutobedrijfswinst (ebitda) tussen 5 à 10 procent. Eind augustus ging Recticel nog uit van een vergelijkbare ebitda als in 2018. Recticel wijt het alarm aan het trager dan verwachte margeherstel in de isolatiebusiness, in vergelijking met de eerste helft van 2019.