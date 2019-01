Recticel zet eerste stap in afbouw automobieltak

De isolatiespecialist bouwt zijn belang in de autozetelbouwer Proseat af en zet zo een voorzichtige eerste stap naar de langverwachte verkoop van zijn volledige automobieldivisie.

Recticel had eerder dit jaar al de verkoop van zijn automobieldivisie op gang getrokken. Omdat die kapitaalintensief en cyclisch is, vindt de groep dat die tak niet langer thuishoort binnen Recticel.

Recticels autotak bestaat uit twee activiteiten: Proseat, een joint venture met het Canadese Woodbridge voor de productie van autozetels en Interiors, dat gespecialiseerd is in producten voor dashboards.

Voor Proseat, vorig jaar goed voor dik 46 procent van de 350 miljoen omzet die Recticel boekte met zijn autotak, heeft het bedrijf uit Wetteren alvast een gedeeltelijk exitplan klaar.

De groep bouwt zijn belang af in twee stappen. Recticel koopt eerst de 49 procent die zijn Canadese partner Woodbridge aanhield in Proseat over. Daarna verkoopt het 75 procent van zijn totale belang in Proseat door aan het Japanse Sekisui Plastics.

Verkoopoptie

Recticel behoudt dus nog 25 procent van de autozeteldivisie, maar de Japanners hebben wel een optie om dat belang vanaf volgend jaar over te nemen. Tegelijk zit er ook een putoptie in de deal verwerkt die Recticel het recht geeft om vanaf 2022 de 25 procent in Proseat te verkopen aan Sekisui.

Hoeveel Recticel betaalt aan Woodbridge en wat het van de Japanners ontvangt voor de participatie in Proseat, werd niet bekendgemaakt. Recticel benadrukt dat de transactie geen wezenlijk effect heeft op de resultaten. Analist Wim Hoste van KBC Securities schat dat Recticel 12,5 miljoen euro opstrijkt met de verkoop van Sekisui.

Ondertussen blijft het wel wachten op een update over de verkoop van de rest van de autodivisie van Recticel. De 'dashboard'-afdeling vertegenwoordigt ruim 53 procent van de omzet van Recticels autotak.

Enthousiaste beleggers

In afwachting van extra nieuws over de autodivisie reageren beleggers entousiast op de deal rond Proseat. Ook analisten tonen zich vrij tevreden. 'Het is een positieve zaak dat Recticel vooruitgang boekt in de afbouw van zijn auto-activiteiten, al gebeurt dat wel op een complexere manier dan we aanvankelijk hadden gedacht,' reageert analiste Nathalie Debruyne van Degroof Petercam.