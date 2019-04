'Redding op komst voor Nyrstar'

Er is een akkoord in de maak voor de redding van de Belgische zinkgroep Nyrstar. Grondstoffenhandelaar Trafigura zou daarbij Nyrstar volledig inpalmen. Dat schrijft het persbureau Bloomberg.

Volgens Bloomberg staat Nyrstar dicht bij een akkoord over de langverwachte herschikking van zijn schuldenlast. Zeker is het evenwel niet, waarschuwt het persbureau dat zijn informatie haalt bij mensen dicht bij het dossier.

Maar als het effectief tot een akkoord komt, wordt Nyrstar van het bankroet gered en komt het na een verse kapitaalinjectie zo goed als volledig in handen van grootaandeelhouder Trafigura. Nyrstar zou daarbij volledig in Trafigura worden geconsolideerd. De schulden van Nyrstar zouden worden afgetopt en de schuldeisers van Nyrstar zouden een soort van eeuwigdurende effecten van Trafigura krijgen in ruil voor hun vordering.

Zonder een schuldakkoord is Nyrstar een vogel voor de kat want in september moet het een het obligatielening terugbetalen van 350 miljoen euro. Een onmogelijke opdracht zonder nieuwe centen.

Nyrstar waarschuwde vorige maand al dat de huidige aandeelhouders bij de schuldenherschikking grotendeels zouden uitgewist worden.