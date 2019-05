Reddingsvoorstel voor Waalse glazenmaker Durobor

De voormalige marketingdirecteur van het failliete Durobor dient een reddingsvoorstel in bij de curatoren. Hij stelt voor dat de vergane Waalse industrietrots zich specialiseert in plastic glazen.

Frédéric Willems, een voormalig marketingdirecteur bij Durobor, heeft als eerste bij de curatele een voorstel ingediend om de failliet verklaarde glazenproducent in Soignies (Henegouwen) over te nemen. De zakenman uit de buurt is met zijn bedrijven Decaglass en Tradyglass actief in de decoratie en handel van glazen en flessen, voor klanten zoals Nestlé en Spadel.

Hij ontwikkelt ook een nieuwe activiteit: de productie van glazen in polymeer die identiek zijn aan de originele glazen, onder meer voor de biermerken Chimay, Duvel en Tripel Karmeliet. Het is in die niche waar Willems een toekomst voor een deel van Durobor ziet. Hij denkt ongeveer 70 van de 140 jobs te kunnen redden.

Voor de industriële productie van glas kan Durobor niet op tegen grotere concurrenten uit het buitenland, zegt hij. Maar in een nicheactiviteit als decoratieve glazen in plastic is er volgens hem wel toekomst.

Volgens de vakbond FGTB is er ook een tweede kandidaat-overnemer, waarvan de identiteit voorlopig onbekend is.