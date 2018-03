'Russisch staal zal Europa overspoelen'

Braziliaans en Russisch staal zal massaal op de Europese markt worden gedumpt, als het door de invoertaks van Trump niet meer in de VS raakt. Met een dramatische prijsdruk op Europese producenten tot gevolg.

‘Mijnheer Van Poelvoorde is niet bereikbaar momenteel. Hij zit op de Europese Commissie om de Amerikaanse importheffingen te bespreken en zal daar voorlopig niet vertrekken.’ Van Poelvoorde is, behalve directeur van de staalfabriek van ArcelorMittal in Gent, ook voorzitter van de Eurofer, de federatie van Europese staalproducenten. De reactie maakt duidelijk dat momenteel op topniveau koortsig wordt overlegd over de invoerheffingen die de Amerikaanse president Donald Trump donderdag per presidentieel decreet heeft uitgevaardigd: 25 procent op staal, 10 procent op aluminium.

Maar wat betekent dat voor de Belgische en Europese bedrijven? Volgens Marc Van Gerven, de topman van ArcelorMittal Noord- en West-Europa en voorzitter van de Belgische staalfederatie, blijft de directe impact op de Belgische staalfabrieken beperkt. ‘De Europese fabrieken produceren vooral voor de Europese markt. 80 procent van het staal dat in Europa verwerkt wordt komt van Europese producenten. Dat geldt des te meer voor de Belgische producenten, waarvan de vestigingen van ArcelorMittal in Gent en Luik, en Aperam in Genk de grootste zijn. Amper 2 procent van de Belgische productie - 154.000 ton per jaar - gaat naar de VS.

Dumping

Het probleem zit elders. Momenteel voeren de VS jaarlijks 30 miljoen ton staal in. Door de importheffingen zal dat volume gevoelig dalen. Van Gerven: ‘Al het staal dat de Brazilianen, Russen, Koreanen en Japanners niet meer op de Amerikaanse markt kwijtraken, zal in Europa terechtkomen. Dat komt boven op het overaanbod dat er nu al is, wat de druk op de prijzen nog opvoert. Dat is dramatisch omdat de Europese producenten al langer worden getergd door valse concurrentie en dumping van goedkoop, gesubsidieerd staal vanuit China. Miljoenen tonnen staal zullen op de Europese markt worden gedumpt.’

De heffing heeft geen invloed op onze marges omdat we ze gemakkelijk aan onze klanten kunnen doorrekenen. De Amerikaanse consument is de dupe. katelijn bohez woordvoerster bekaert

Ook voor Belgische afnemers van staal hebben de importheffingen gevolg en, al zullen die vooral de Amerikanen zelf raken. De West-Vlaamse staaldraadproducent Bekaert heeft 10 vestigingen in de VS, goed voor een omzet van een half miljard euro. Daar maakt het onder meer staalkoord voor de versteviging van autobanden. Voor 40 procent van zijn productie in de Amerikaanse fabrieken heeft Bekaert een staalsoort (walsdraad) nodig die de Amerikaanse staalproducenten niet kunnen leveren. ‘Het gaat om een specifieke kwaliteit die nodig is om staalkoord te produceren’, zegt Bekaert-woordvoerster Katelijn Bohez. ‘Dat heeft geen invloed op onze marges omdat we de invoerheffingen makkelijk kunnen doorrekenen. Onze concurrenten in de VS krijgen dezelfde prijsverhoging voorgeschoteld. De bandenproducenten hebben al gezegd, dat zij op hun beurt de prijsverhoging zullen doorrekenen. Wie is uiteindelijk de dupe? De Amerikaanse consument.’

Bekaert gaat bovendien proberen om op de uitzonderingslijst terecht te komen, waardoor het staal dat het invoert, vrijgesteld wordt van de heffing.

Het bedrijf wijst bovendien op een cynisch gevolg van de invoerheffing. Afgewerkte staalproducten worden niet geviseerd door Trumps decreet. ‘Daarom voeren we uit onze vestigingen in China en Indonesië al een hele tijd afgewerkt staalkoord in de VS in. De taksen hebben een averechts effect. De plannen om de capaciteit van een van onze Amerikaanse fabrieken met 50 procent op te voeren - een investering van 25 miljoen euro - hebben we on hold gezet.’

Electrolux

Het verhaal ligt in lijn met wat de Zweedse mastodont in huishoudelektro Electrolux eerder deze week verkondigde. Die groep liet weten dat ze een investering van 250 miljoen euro opschort, tot er meer duidelijkheid is over de impact van de invoerheffingen. Ronnie Leten, de Belg die al enkele jaren voorzitter is van het concern, noemt de importheffingen een ‘kwalijke zaak’. ‘Business floreert het best bij voorspelbaarheid en eenvoud.’

Leten windt er geen doekjes om dat ook Electrolux de heffingen aan de Amerikaanse consumenten zal doorrekenen. Maar zaken blijven zaken. ‘Het kan dat uit berekeningen blijkt dat het voordeliger is om toch af te nemen bij Amerikaanse producenten. Dan doen we dat.’ In dat geval zou Trump - op korte termijn - toch zijn slag thuis halen.