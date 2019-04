'Schip met poten' Jan De Nul even hoog als Eiffeltoren

De Belgische baggeraar laat in China een reusachtig schip bouwen voor de installatie van offshorewindparken. Daarmee zal hij de grootste windturbines ter wereld kunnen installeren.

De offshoresector investeert almaar meer in de ontwikkeling van grotere windmolens op zee. De recentste turbines zijn meer dan 270 m hoog, hebben wieken van 120 m lang en hebben almaar grotere funderingen. De huidige installatieschepen - zowel DEME als Jan De Nul is actief in die sector - ondervinden steeds meer moeilijkheden om de nieuwe turbines te installeren.

Jan De Nul speelt in op de 'windmolentrend' en heeft bij het Chinese Cosco Shipping een gigantisch schip besteld om de grootste turbines en turbineonderdelen te kunnen hijsen, vervoeren en installeren maar ook om de funderingen te bouwen.

De Voltaire | Het nieuwe gigantisch 'windmolenschip' van Jan De Nul

De Voltaire, zo zal het schip heten, beschikt over een kraan met een hefvermogen van meer dan 3.000 ton en kan tot 80 m diep windturbines installeren. Om stabiel te kunnen werken kan het schip zich boven het zeeoppervlak heffen via vier gigantische 'palen'. Met uitgestrekte hoofdkraan en de palen op maximale waterdiepte is het gevaarte, dat in 2022 op de markt komt, even hoog als de Eiffeltoren.

Schermvullende weergave

Op het dek is plaats voor 14.000 ton materiaal en er is ook accommodatie voor 100 personen. Het schip heeft bijna 100 procent meer dekruimte dan de twee andere jack-upschepen met poten van Jan De Nul.

'Het schip zal niet enkel in staat zijn de toekomstige generatie windturbines en funderingen te vervoeren, het zal door zijn grootte ook de installatiewerken op zee kunnen optimaliseren', zegt offshoredirecteur Philippe Hutse. Volgens hem worden de offshorewindturbines in de toekomst 'vier keer groter dan de huidige turbines op zee'.

De Voltaire heeft ook een primeur in petto: het is uitgerust met een filtertechniek voor uitlaatgassen die voldoet aan de strenge Euro Stage V-richtlijnen en wordt het eerste installatieschip ter wereld met een extreem lage emissie.

Inhaalbeweging

De baggeraar uit Aalst heeft in tegenstelling tot zijn grote Belgische concurrent DEME jaren gewacht om fors te investeren in installatieschepen voor windmolenparken. Sinds kort is het bedrijf aan een forse inhaalbeweging bezig. Eind 2015 kocht het zijn eerste offshoreschip - via een omweg - van DEME. De Vole au Vent is een van de grootste in zijn sector. Vorig jaar betaalde Jan De Nul een slordige 150 miljoen euro voor een iets kleiner offshoreschip, de Taillevent, van de Nederlandse rederij Vroon. Dat heeft een hefcapaciteit van 1.000 ton.

'De offshore turbines zullen in de toekomst vier keer groter worden dan de huidige turbines op zee' PHilippe Hutse Offshore directeur Jan De Nul

De afgelopen jaren bouwde Jan De Nul mee aan offshorewindparken in België, het VK, Zweden, Denemarken, Finland en Duitsland. In ons land bouwt het 23 windturbines voor het Belgische offshoreproject Northwester 2. Daar worden de grootste turbines ter wereld geïnstalleerd met een vermogen van 9,5 MW per stuk en een wiekdiameter van 164 meter.