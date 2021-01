Sibelco houdt kater over aan Amerikaans energieavontuur

De hyperdiscrete miljardengroep Sibelco is een van de verborgen Vlaamse industriële parels en de wereldleider in zand en mineralen.

Sibelco's Amerikaanse probleemdochter Covia heeft een gerechtelijk akkoord afgesloten. De banden met de Belgische mineralenreus zijn volledig doorgeknipt. De factuur voor Sibelco - onder de vorm van waardeverminderingen - bedraagt 1,8 miljard euro.

December 2017. Sibelco slaat een grote slag in de VS. Het laat zijn Amerikaanse dochter Unimin fuseren met het beursgenoteerde Fairmount Santrol, een specialist in zandontginning voor de exploratie van schaliegas en -olie. Na de fusie controleert de Belgische mineralenreus 63 procent van de groep, die als Covia op Wall Street noteert.

Een grote slag. Maar de fusie draait uiteindelijk uit op een fiasco, omdat Covia midscheeps wordt getroffen door de crisis op de Amerikaanse energiemarkt, een crisis die nog verergert door de prijzenoorlog tussen Rusland en Saoedi-Arabië op de oliemarkt. Het leidt bij Sibelco over de boekjaren 2018 en 2019 tot een waardevermindering van 1,8 miljard euro en tot het grootste verlies ooit voor de Antwerpse groep (zie kerncijfers). Midden juni 2020 moet het met schulden beladen Covia bescherming vragen tegen zijn schuldeisers via een zogenaamde 'Chapter 11'-procedure.

Die procedure liep eind december ten einde. Het akkoord met de schuldeisers - banken en beleggers - voorziet dat 750 miljoen dollar schulden worden omgezet in aandelen en dat de financiële verplichtingen van Covia - onder meer wat betreft het huren van wagons - met 300 miljoen dollar worden verlaagd. De notering van Covia op de beurs van New York wordt geschrapt.

Sibelco is vandaag misschien kleiner, maar ook robuuster en schuldenloos. Tim Weekes Woordvoerder Sibelco

Door de operatie zit Covia voortaan volledig in handen van zijn schuldeisers. De banden met Sibelco zijn volledig doorgeknipt. Financieel is er evenwel geen bijkomende impact op de Belgische groep, gezien de stevige afboekingen die die al slikte op de Amerikaanse probleemdochter. De uiteindelijke factuur bedraagt 1,8 miljard euro. 'Dat cijfer klopt', reageert Tim Weekes, de woordvoerder van Sibelco. 'Maar Unimin zou als alleenstaand bedrijf nog harder geraakt zijn door de volatiliteit op de Amerikaanse energiemarkt. Het is niet de fusie die leidde tot de Chapter 11, maar de fundamentele shift op die markt.' Hij onderstreept ook dat Sibelco 'vandaag misschien kleiner, maar ook robuuster en schuldenloos is'.

Hoeveel omzet Sibelco na het Covia-avontuur nog overhoudt in Noord-Amerika wil hij niet kwijt. 'We hebben er nog activiteiten met een aanzienlijke omvang in de verwerking van kwarts van hoge kwaliteit.' Wat die precies vertegenwoordigen, wordt niet bekendgemaakt.

Spanningen

De problemen bij Covia leidden tot spanningen tussen de aandeelhouders van Sibelco. De Duitse aandeelhouders van de groep riepen in het voorjaar voorzitter Bert De Graeve en het topmanagement op het matje. Ze eisten een onafhankelijke audit van de fusie tussen Unimin en Fairmount. Hun vraag werd eind juni afgewezen tijdens de aandeelhoudersvergadering van Sibelco.

De families achter het Duitse Quarzwerke stapten enkele decennia geleden via een ruildeal in Sibelco. In ruil voor hun aandelen in joint ventures in West- en Zuid-Europa kregen ze een participatie in de Belgische groep. De grootste aandeelhouder van Sibelco is de familie Emsens, die ook een prominente rol speelt bij de bouwmaterialengroep Etex en de buizenspecialist Aliaxis. Voorts zitten ook de families Speeckaert, De Saedeleer en Grosjean in het kapitaal.

Sibelco wordt sinds eind juni geleid door Hilmar Rode, de voormalige topman van de zinkgroep Nyrstar. Hij verving de vertrekkende Jean-Luc Deleersnyder aan het hoofd van de Belgische mineralengroep.