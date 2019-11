Siemens wil energiedivisie naar de beurs brengen

De bedoeling zou zijn om 75 procent van de olie-en-gasactiviteiten van Siemens apart naar de beurs te brengen. Met de overige 25 procent houdt de moederholding volgens Kaeser voldoende macht over om strategische beslissingen tegen te houden.

Windenergie

De divisie Gas and Power heeft het al een tijdje moeilijk door de crisis op de Europese elektriciteitsmarkt en de druk op fossiele brandstoffen. De divisie is met 12,4 miljard euro omzet een van de grootste van Siemens, maar met een winstmarge van 3 procent veruit de minst rendabele. Door die af te splitsen kan de winstmarge van de groep verbeteren.

Om de bruid aantrekkelijker te maken zal Siemens ook zijn belang van 59 procent in de windturbinefabrikant Siemens Gamesa overdragen aan Siemens Gas and Power. 'Zo creëren we een sterke pure speler in de energiesector', zei Kaeser eerder al. Het geheel zal 30 miljard euro omzet boeken met meer dan 80.000 werknemers.