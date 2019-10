Sociaal plan Bekaert goedgekeurd

De directie en vakbonden bij staaldraadfabrikant Bekaert hebben dinsdag een cao goedgekeurd over het sociaal plan dat onderhandeld werd voor de herstructurering in België. Die zou een impact hebben op ongeveer 200 werknemers.

Dat meldt Bekaert dinsdagmiddag in een persbericht. Het bedrijf heeft een provisie van 30 miljoen euro aangelegd voor de kosten verbonden aan het sociaal plan.

Nadat Bekaert in maart de herstructurering had aangekondigd, waren vakbonden en de directie vorige week maandag tot een voorakkoord gekomen. Daarbij zouden er 125 naakte ontslagen vallen. Aanvankelijk had Bekaert een herstructurering aangekondigd waarbij 250 banen geschrapt zouden worden.