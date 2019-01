Sputterend Caterpillar zaait twijfel over wereldeconomie

De Amerikaanse werktuigenreus Caterpillar bleef met zijn kwartaalrapport onder de verwachtingen en krijgt een klap op de beurs. Het bedrijf geldt als een barometer voor de wereldeconomie.

De maker van zware machines bleef in het vierde kwartaal van 2018 zowel qua omzet als winst onder de verwachtingen van analisten. De kwartaalomzet groeide wel met 11 procent tegenover een jaar eerder, maar bleef met 14,34 miljard dollar nipt onder de analistenconsensus.

De behaalde winst ontgoochelde nog meer. De kwartaalwinst per aandeel ging met 2,55 dollar per aandeel ruim onder de verwachte 2,99 dollar. En wat sommige beleggers vooral de stuipen op het lijf jaagt: het gaat om Caterpillars grootste kwartaalmisser op het vlak van winst sinds minstens het begin van 2008, het jaar waarin de bankencrisis uitbarstte.

Het aandeel Caterpillar speelde meteen na beursopening meer dan 8 procent van zijn beurswaarde kwijt.

Chinese groei valt stil

Onder meer hogere grondstofprijzen en een sla­bak­kende vraag vanuit China worden als de oorzaken van de trager dan verwachte groei genoemd. Caterpillar haalt het grootste deel van zijn omzet uit de VS (40 procent), maar China (5 tot 10 procent) is belangrijk voor de groei. In december is de groei van graafmachines in de regio Azië-Oceanië echter helemaal tegengevallen, weliswaar na twee jaar van sterke, tweecijferige groei.

Voor heel 2019 voorspelt Caterpillar een winst per aandeel tussen 11,75 en 12,75 dollar. Dat is gemiddeld fors lager dan waar Wall Street tot nog toe op mikte. Het zou wel meer zijn dan de 11,22 dollar winst per aandeel over heel 2018.

De hogere winst zal vooral moeten komen van kostenbesparingen, want de omzet zal niet veel groeien. 'In onze vooruitzichten gaan we uit van een bescheiden omzetgroei', zegt topman Jim Umpleby, onder meer verwijzend naar 'de macro-economische en geopolitieke omgeving'.

Polsslag

Caterpillar, goed voor 124.000 werknemers wereldwijd, wordt omwille van zijn belangrijke rol in de bouw wereldwijd 'de polsslag van de wereldeconomie' genoemd. Het wordt, net als de vliegtuigbouwer Boeing, ook gezien als een barometer voor de Amerikaans-Chinese handelsrelaties.

Umpleby's boodschap is niet van aard om de beleggersonrust over China te milderen. Zijn financieel directeur Andrew Bonfield verklaarde in een toelichting dat hij nulgroei - dus geen stijging, maar ook geen daling - verwacht in de verkoop van graafmachines in China.