Staalmagnaat Mittal langs grote poort naar thuisland India

Lakshmi Mittal, de eigenaar van de staalreus ArcelorMittal, mag van een Indiase rechtbank Essar Steel overnemen. Met dat bedrijf wordt hij voor het eerst op grote schaal actief in het land waar hij opgroeide.

ArcelorMittal, dat onder meer de Gentse Sidmar-fabriek in portefeuille heeft, heeft 6 miljard dollar over voor de failliete Indiase staalgroep Essar. De overname werd lang tegengehouden door een aantal banken en schuldeisers van het bedrijf die het niet eens raakten over de verdeling van de opbrengst.

4 Ranglijst Met de overname zou ArcelorMittal de vierde grootste speler worden in een markt die voor een periode van sterke groei staat.

De rechter besliste donderdag dat het geld proportioneel verdeeld moet worden tussen alle partijen. Daarmee komt voorlopig een einde aan de zaak, al bestaat nog altijd de kans dat de deal wordt aangevochten voor de hoogste rechtbank van het land.

Met de overname zou ArcelorMittal de vierde grootste speler worden in een markt die voor een periode van sterke groei staat. De Indiase overheid investeert massaal in infrastructuur om zijn achterstand op de rest van de wereld weg te werken. Volgens ArcelorMittal is een ruime verdubbeling tegen 2030 nodig om aan alle plannen te kunnen voldoen. Het aandeel van de staalgroep sprong in Luxemburg tot 2,6 procent hoger als reactie op het groene licht van de rechtbank.

Calcutta

Voor Lakshi Mittal heeft de deal wellicht ook een symbolische waarde. De oprichter van Mittal Steel, dat in 2006 fuseerde met het Luxemburgse concern Arcelor, is de zoon van een staalondernemer uit de Indiase miljoenenstad Calcutta. Nadat hij het concern mee had helpen uitbouwen, scheidden de wegen van vader en zoon in 1995 door onenigheid.

Mittal zocht zijn fortuin in het buitenland, met een staalbedrijf dat hij in 1989 had gekocht op het Caraïbische eiland Trinidad & Tobago. Via een indrukwekkende reeks overnames, vaak van staalreuzen in moeilijkheden, bouwde hij het Mittal-concern verder uit.