Staalreus ArcelorMittal schroeft productie terug

ArcelorMittal, de grootste staalproducent ter wereld, verlaagt de productie en houdt de kosten tegen het licht. De wereldwijde vraag naar staal is door de coronacrisis fors gedaald.

De staalreus ArcelorMittal gaat zijn productie tijdelijk terugschroeven omdat de vraag door de coronacrisis is gedaald. De snelle verspreiding van het virus en de strenge maatregelen van overheden raken de economie en de industriƫle toeleveringsketen, benadrukt de grootste staalproducent ter wereld. ArcelorMittal verlaagt de productie niet overal in gelijke mate, omdat de ernst van de epidemie per land verschilt.