Staaltaks zegen voor ArcelorMittal en de staalindustrie

Overaanbod krimpt

's Werelds grootste staalproducent kreeg heel wat rugwind door de invoertarieven die Trump oplegde aan Chinees staal. Door de dalende verkoop van staal uit China kreeg de staalindustrie in het eerste kwartaal weer wat zuurstof nadat ze jaren te lijden had onder een aanbodoverschot .

De staaltarieven ten belope van 25 procent deden de staalprijzen in de VS stijgen. De Amerikaanse markt is de tweede grootste afzetmarkt voor Arcelor. Bovendien profiteerde het staalbedrijf van de uitzonderingen die Trump toekende aan bepaalde landen. Zo vervaardigt Arcelor metaal in Brazilië. Brazilië is uitgesloten van de Amerikaanse invoertarieven.