'Stijgende grondstofprijzen treffen Picanol de komende maanden harder'

Picanol herstelt van de coronacrisis. Maar de weefgetouwmaker en chemiegroep blijft voorzichtig voor de tweede jaarhelft. 'De buffers in onze magazijnen zijn op. Daardoor zullen de stijgende grondstofprijzen grotere gevolgen hebben', zegt eigenaar Luc Tack.

Een omzet die 19 procent groeide en een nettowinst die ruim verdubbelde in de eerste jaarhelft. Picanol klimt uit de coronacrisis. Dat heeft het vooral te danken aan de stijgende verkoop van weefgetouwen. Het chemiebedrijf Tessenderlo, dat grotendeels in handen is van Picanol, herstelt wat trager van corona. Terwijl het aandeel van het beursgenoteerde Picanol donderdag steeg op de beurs, ging het eveneens genoteerde Tessenderlo 3 procent achteruit.

De bedrijfstak van de weefgetouwen stond een jaar geleden onder druk, maar zag de omzet in de eerste zes maanden van dit jaar met 66 procent stijgen. Dat zette een hefboom op de winst, die bijna maal vijf ging. 'De kledingwinkels zijn weer open. Daardoor stijgt de verkoop van kleding en dus ook van weefgetouwen', zegt Tack tijdens een analistenvergadering in de Picanol-fabriek in Ieper. 'Fundamenteel blijven de vooruitzichten goed. In de hele wereld belanden meer mensen in de middenklasse. Daardoor kopen ze meer geweven textiel.'

Andere bedrijfsafdelingen spinden minder garen bij de heropening van de economie. De divisie agro puurde 3 procent meer omzet uit de verkoop van meststoffen. In hetzelfde tempo groeide de afdeling die onder andere vleesafval in gelatine omzet.

Bovendien stond de winst van sommige afdelingen onder druk. De bedrijfswinst zonder eenmalige effecten van de agroafdeling daalde 19 procent. Die van de tak biovalorisation met 12 procent. 'In die laatste afdeling zaten vetten en proteïnes in de lift, maar de markt voor gelatine niet zo', zegt financieel directeur Stefaan Haspeslagh. 'Wie op vakantie gaat, ziet dat de tankstations langs de snelwegparkings vol mensen lopen. Ook veel kinderen, die hun ouders gelatine (snoep, red.) doen kopen. Een halfjaar geleden waren die tankstations leeg. In de supermarkten speelde een gelijkaardig mechanisme. Volwassenen winkelden alleen en liepen voorbij het snoeprek. Nu de kinderen weer mee winkelen, is verandering op til.'

Wij hebben nooit aan just in time-leveringen gedaan. Maar goed ook, want tijdens corona was het niet just in time maar just te laat. Luc Tack CEO Picanol Group

Ook de stijgende grondstofprijzen en transportkosten hadden gevolgen voor de winst. Nu de economie herleeft, stijgt de vraag naar grondstoffen en worden ze schaarser en duurder. Hetzelfde geldt voor razend populaire zeecontainers. Bedrijven uit de hele economie kunnen erover meespreken. Van autoproducenten tot smartphonemakers. Picanol voelde het in de eerste jaarhelft vooral in zijn meststofafdeling.

Maar het effect wordt wellicht groter in de tweede jaarhelft, en zal dan ook andere bedrijfstakken treffen. Daarom blijft Picanol voorzichtig met de vooruitzichten. Het verwacht dat de jaaromzet met 10 procent stijgt. 'We blijven werken in een volatiele omgeving', zegt Tack.

'Goed op weg met gascentrale' Picanol is naar eigen zeggen goed op weg met de procedure om een nieuwe gascentrale te bouwen. Die moet verrijzen naast de bestaande centrale in Tessenderlo, en moet mee de geplande sluiting van de kerncentrales opvangen. Picanol vroeg een vergunning aan bij Vlaams minster van Energie Zuhal Demir (N-VA). De vraag rijst of Demir groen licht geeft. Andere geplande gascentrales, zoals die in Vilvoorde, kregen recent nul op het rekest. 'Mijn vader zei altijd: kijk in uw eigen bord', reageert Tack. 'Wij zijn met ons dossier bezig en dat verloopt goed. Zo'n 45 instanties moeten een advies geven, en de eerste adviezen zijn positief. Onze centrale is best in class, ook qua CO2-uitstoot. Er bestaat niks beters. Ze zou elders uitstoot reduceren en een grote winst zijn voor het milieu.' Ten laatste eind oktober weet Picanol of het een vergunning krijgt. Spannend, want al een maand eerder verstrijkt de deadline om subsidies voor de gascentrale te vragen. Zonder is de gascentrale, die 500 miljoen euro kost, niet levensvatbaar. Krijgt Picanol subsidies maar geen vergunning, dan is er een probleem. Dan moet het boetes betalen omdat het niet de beloofde capaciteit oplevert.

In de eerste jaarhelft profiteerde het bedrijf omdat het nog veel oude - en dus goedkopere - onderdelen- en grondstofvoorraden had in zijn magazijnen. 'Wij hebben nooit met just in time-leveringen (die vlak voor de productie aankomen, red.) gewerkt', zegt Tack. 'Maar goed ook, want tijdens corona was het niet just in time maar just te laat.' Nu de voorraden flink geslonken zijn, moet Picanol nieuwe en duurdere grondstoffen kopen.

Fabriek platleggen

'Vlak na de uitbraak van corona werden vooral de grondstoffen zelf duurder', zegt Tack. 'Die situatie is stabiel, maar nu zijn er problemen verder in de ketting: bij de verwerkers van grondstoffen. Geregeld vallen fabrieken stil omdat ze te weinig grondstoffen binnenkrijgen. Dat heeft grote gevolgen. Het duurt vijf minuten om een fabriek plat te leggen, maar vijf maanden om ze weer op te starten.'

Picanol, dat 7.000 werknemers heeft en een jaaromzet van 2,2 miljard euro, kan de stijgende kosten niet altijd doorrekenen aan zijn klanten. Het bedrijf werkt in grote mate met langetermijncontracten. Weefmachines die maanden geleden besteld werden, moet Picanol vandaag maken tegen tarieven van toen. De extra kosten moet het uit eigen zak betalen. 'Als langetermijncontracten aan hernieuwing toe zijn, kunnen we de prijzen wel verhogen. Maar niet voor de volle 100 procent', zegt Haspeslagh. 'Dan riskeren we dat klanten naar de concurrentie trekken.'