Stora Enso verantwoordelijk voor legionella-besmetting

Stora Enso uit Gent is verantwoordelijk voor legionella-uitbraak die aan twee mensen het leven heeft gekost. Dat geeft de papierfabrikant zelf toe.

Deze week waren geruchten opgedoken dat Stora Enso waarschijnlijk aan de basis lag van de besmetting maar de Scandinavische papierproducent wilde de vraag of het betrokken was bij de legionella-besmetting deze week aan onze krant noch bevestigen noch ontkennen. Waarschijnlijk was de druk te hoog geworden om het te blijven ontkennen. 'Wij werken volledig samen met de autoriteiten en kunnen op dit moment geen verdere commentaar geven, zegt directeur Chris De Hollander in een reactie. 'Als een lang-bestaand lid van de gemeenschap, willen we onze medeleven betuigen aan de getroffen mensenen hun families'.

Op 10 mei sprak het Agentschap Zorg en Gezondheid voor het eerst over een legionellabesmetting in de Gentse Kanaalzone. In totaal raakten er 32 mensen besmet met de bacterie en overleden er twee mensen.

Omdat er een lange tijd zit tussen het contact met de bacterie en het krijgen van de eerste symptomen, duurde het lang eer de exacte bron van besmetting werd gevonden. Inspecteurs van het Agentschap Zorg en Gezondheid hebben zeventien bedrijven met koeltorens in het Gentse havengebied zijn onderzocht. Bij vijf bedrijven is het bewuste type legionella (Legionella pneumophila) aangetroffen, maar in drie gevallen waren de concentraties eerder laag.