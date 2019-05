Thomas Leysen: 'De positie van Umicore is intrinsiek sterk'

De materialengroep speelde de voorbije weken een kwart van haar beurswaarde kwijt. Maar voorzitter Thomas Leysen maakt zich geen zorgen.

'Er is geen reden tot paniek', zegt hij in een interview dat morgen/zaterdag in De Tijd verschijnt.

'Ik heb er vertrouwen in dat Umicore zich de komende 4 à 5 jaar goed zal ontwikkelen. Omdat we de juiste dingen doen. Wat de beurskoers binnen drie of zes maanden doet, daar ben ik niet heel erg mee bezig.'

Umicore kreeg stevige klappen op de beurs, nadat het zijn vooruitzichten danig had teruggeschroefd. Het is een belangrijke toeleverancier voor de batterij-industrie, en die lijdt onder meer onder een veranderd subsidiebeleid voor elektrische wagens in China.

Volgens Leysen schort er niets structureels aan het groeiverhaal van Umicore. 'De positie van het bedrijf is intrinsiek sterk. 2018 was het beste jaar in onze geschiedenis. By far. We hebben een benijdenswaardige positie in een heel belangrijke markt, en die willen en zullen we verder uitbouwen. Alleen zal het in 2019 iets minder snel gaan dan gehoopt. De elektrische wagen zal doorzetten, de vraag zal dit jaar wat minder snel stijgen door het gewijzigde beleid in China.'

Sommige analisten waarschuwen dat er zo veel concurrentie bijkomt op de markt voor batterijmaterialen dat er straks mogelijk jaren te veel capaciteit is. Leysen: 'Overcapaciteit? Dit jaar misschien, maar de komende vijf jaar niet.'

Umicore heeft ook last van concurrenten die het minder nauw nemen met duurzaamheid en mensenrechten. Zo zijn er spelers op de markt die batterijmaterialen verkopen waarin kobalt zit verwerkt dat in Congo door kinderen uit de grond gehaald is. Daardoor kunnen ze hun producten goedkoper verkopen dan Umicore, dat al jaren zweert bij 'ethische delving'.

'En dat blijft onze politiek', zegt Leysen. 'We stappen daar niet vanaf.'