ThyssenKrupp keldert megafusie

Het Duitse conglomeraat brengt zijn liftenafdeling naar de beurs en annuleert de fusie van zijn staaldivisie met de Europese activiteiten van het Indiase Tata. Er verdwijnen ook 6.000 jobs.

Eind vorig jaar maakte ThyssenKrupp een grootschalig opsplitsingsplan bekend. Topman Guido Kerkhoff wou het 206 jaar oude Duitse staal- en industrieconcern opsplitsen in twee zelfstandige beursgenoteerde bedrijven.

ThyssenKrupp Materials zou de divisie materialen, scheepsbouw en het met de Indiase groep Tata gefuseerde staalbedrijf overkoepelen. ThyssenKrupp Industrials zou de liften en de toeleveringen aan de autosector bundelen. Materials zou dan een belang van 30 procent aanhouden in Industrials.

Maar door de lage beurskoers wordt dat plan afgevoerd. De afgelopen twaalf maanden zakte het aandeel 47 procent na twee winstwaarschuwingen. De beurswaarde is gedaald naar 6,9 miljard euro. ThyssenKrupp bengelt daardoor onderaan in de Duitse index DAX-30.

Staalplannen

Het concern besliste vrijdag alleen zijn liftenbusiness apart naar de beurs te brengen. Samen met Otis, Schindler en Kone is het een van de grootste roltrappen- en liftenbouwers ter wereld. De liften zijn ThyssenKrupps rendabelste business. Het aandeel schoot tot 15 procent hoger na de bekendmaking van het nieuws.

De liftendivisie is niet onbesproken. In 2007 kregen de vier bovengenoemde liftenbouwers samen met het Japanse Mitsubishi een boete van bijna 1 miljard euro wegens kartelafspraken. ThyssenKrupp kreeg toen de grootste boete: 480 miljoen euro omdat het ook al eens gepakt was voor de deelname aan een kartel voor roestvrij staal.

ThyssenKrupp bergt ook zijn plannen op om de staalpoot te fuseren met de Europese staalactiviteiten van Tata. De directie gaat ervan uit dat Europa de fusie niet goedkeurt, vertelde ze vrijdag.

Europa had eerder al laten weten dat de concentratie van de twee staaldivisies een effect zou hebben op de concurrentie in de staalsector. Door de fusie zou ThyssenKrupp-Tata de tweede staalproducent worden in Europa na ArcelorMittal. Samen zouden ze een marktaandeel van circa 50 procent hebben. Dat zou een impact hebben op de staalprijzen, liet Brussel vorig jaar uitschijnen.

Ook de vakbonden waren ongerust omdat tal van ontslagen dreigden. De Europese Commissie maakt volgende week officieel haar bevindingen bekend.

Topman Kerkhoff gaf bovendien mee dat hoogstwaarschijnlijk 6.000 jobs verdwijnen. Het gros - een 4.000-tal - zou sneuvelen in Duitsland. Bij ThyssenKrupp werken iets meer dan 132.000 mensen.

Ontevreden aandeelhouders

De U-bocht van ThyssenKrupp is onder meer ingegeven door morrende activistische aandeelhouders, waaronder het Zweedse Cevian en het Amerikaanse hefboomfonds Elliot Management van de miljardair Paul Singer. Samen hebben die zo'n 20 procent van de aandelen in handen. Ze waren niet te spreken over de dalende omzet en beurskoers en gingen niet akkoord met de staalfusieplannen.

Dat leidde midden vorig jaar tot het ontslag van CEO Heinrich Hiesinger en voorzitter Ulrich Lehner. Hiesinger kreeg ook het verwijt dat hij het conglomeraat te traag ombouwde. Toen hij in 2011 in dienst kwam, had hij gezegd dat hij zou focussen op kernactiviteiten als liften, duikboten, onderdelen en zware industrie.