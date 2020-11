ThyssenKrupp schrapt bijna dubbel zoveel banen

ThyssenKrupp had in mei vorig jaar al aangekondigd dat het conglomeraat de komende drie jaar 6.000 banen zou schrappen. Inmiddels zijn er al 3.600 geschrapt, meldt de Duitse groep donderdag in een communiqué, maar wordt tegelijkertijd aangekondigd dat 11.000 banen zullen verdwijnen over dezelfde termijn, of bijna dubbel zoveel.