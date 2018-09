ThyssenKrupp splitst in tweeën

Morrende aandeelhouders

ThyssenKrupp, dat zijn hoofdkwartier heeft in Essen, had afgelopen jaren zwaar af te rekenen met morrende 'activistische' aandeelhouders onder wie het Zweedse Cevian en het Amerikaanse hefboomfonds Elliott Management . Die waren niet te spreken over de teruglopende omzet en beurskoers en waren ook niet tevreden over de staalfusie in Europa met Tata Steel. Dat leidde tot het ontslag van diverse kopstukken, onder andere van CEO Heinrich Hiesinger en voorzitter Ulrich Lehner.

Ook zag ThyssenKrupp zich genoodzaakt zijn financiële verwachtingen te verlagen. 'Het management is ervan overtuigd dat met deze nieuwe structuur de bedrijfsafdelingen zich beter kunnen ontwikkelen en concentreren op hun sterktes', klinkt het in een mededeling.

Groep met veel onderdelen

ThyssenKrupp, een fusie tussen Thyssen en Krupp twintig jaar geleden, staat in Duitsland symbool voor de enorme staalfabriek in het Duitse Duisburg, maar is veel meer dan dat. Zijn divisie auto-onderdelen en kogellagers is een concurrent van Bosch. De afdeling die duikboten en machineparken bouwt, is een geduchte rivaal voor Sandvik. ThyssenKrupp is ook een van de grootste roltrappen- en liftenbouwers ter wereld, naast Otis, Schindler en Kone.