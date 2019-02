'Trafigura in ideale positie om greep op Nyrstar te vergroten'

De Nederlandse grondstoffenhandelaar Trafigura heeft na het winstalarm van Nyrstar de beste kaarten om zijn greep op de Belgische zinksmelter te verhogen. De andere bestaande aandeelhouders lijken eraan te zijn voor de moeite.

Nyrstar stuurde vorige week nog maar eens een winstalarm uit. Dat resulteerde maandag in een forse dreun op de beurs. De beurswaarde van de tweede grootste zinkgroep ter wereld verschrompelde tot 40 miljoen euro, peanuts in vergelijking met de schuldenberg. Die bedraagt officieel 1,45 miljard euro of twaalf keer de brutobedrijfswinst (ebitda). Ter vergelijking: bij het fel geplaagde Greenyard is het zes keer, bij Telenet vier keer.

De Belgische zinksmelter, die in Balen een belangrijke zinkfabriek uitbaat, waarschuwde voor tegenvallende cijfers over 2018. Ook de prognoses van zijn Australisch kroonjuweel Port Pirie, de tot loodsmelter omgevormde metaalraffinadeur, werden naar beneden bijgesteld (zie kader).

Faillissement

Met de winstwaarschuwing zet het Nederlandse Trafigura - de belangrijkste leverancier, aandeelhouder en klant van Nyrstar die twee weken geleden ook operationeel de touwtjes van Nyrstar stevig in handen nam - alle stakeholders zwaar onder druk om zo snel mogelijk tot een schuldherschikking te komen.

'Anders dreigt het faillissement', is tussen de lijnen te lezen. Die schuldherschikking zal volgens analisten zwaar zijn en gebeuren via een omzetting van schulden in aandelen. Daarbij zullen de huidige aandeelhouders zo goed als volledig uitgewist worden.

'De fabrieken van Nyrstar hebben zeker hun bestaansreden in de wereldwijde zinkbevoorrading' Een analist

Ook de obligatiehouders dreigen de pineut te worden. Hun schuldpapier noteert tegen 36 procent van de nominale waarde. Mogelijk verplicht Trafigura, dat vorig jaar zijn aandelenbelang in Nyrstar betonneerde met een kredietlijn, die obligatiehouders nog tot een discount bij het omzetten van hun positie in aandelen.

Trafigura heeft als belangrijkste schakel in het nazicht van de balansstructuur en de opstelling van een vijfjarenplan een groot informatievoordeel op alle andere financiële partijen die over de schuldherschikking moeten onderhandelen.

Lagere prognoses voor Port Pirie Het Australische Nyrstar-kroonjuweel Port Pirie zou dit en volgend jaar respectievelijk 95 en 125 miljoen euro brutobedrijfswinst boeken. Op het eerste gezicht is dat 5 miljoen onder de eerdere prognoses. Maar het grote verschil is dat Nyrstar Port Pirie deze keer samenvoegt met zijn andere Australische smelter in Hobart 'omdat die met elkaar verweven zijn'. Hobart levert jaarlijks 20 tot 30 miljoen brutobedrijfswinst op. Dat betekent dus dat Port Pirie dit en volgend jaar maar 38 en 56 miljoen euro bijdraagt tot de brutowinst. Dat is 25 tot 30 procent minder dan beloofd. Ook de jaarresultaten voor 2018 zullen lager uitvallen dan verwacht. Definitieve cijfers worden pas op 30 april bekendgemaakt, maar volgens voorlopige cijfers landt de brutobedrijfswinst tussen 110 en 130 miljoen euro. Een serieuze tegenvaller als je weet dat Nyrstar het eerste halfjaar afsloot met een ebitda van 120 miljoen euro. Het vierde kwartaal eindigde zelfs meer dan 20 miljoen in het rood. Nyrstar zal 2018 voor het zesde jaar op rij netto in het rood afsluiten. Als belangrijkste redenen geeft topman Hilmar Rode de daling van de grondstofprijzen, de historisch lage verwerkingslonen en de fors hogere energieprijzen. Die laatste zijn in België en Frankrijk van kwartaal op kwartaal met 20 à 30 procent gestegen.

Ideale positie

Dat plaatst de Nederlandse grondstoffenhandelaar ook in een ideale positie om zijn claim op andere activa van Nyrstar op te drijven, is bij analisten te horen. Toen Trafigura vorig jaar een noodkrediet van 650 miljoen euro verleende aan Nyrstar, kreeg het al Port Pirie als onderpand.

Operationeel zijn de Europese smelters, waaronder die in Balen, het rendabelst. Het probleem is dat ze steeds meer lijden onder de druk van de schulden op groepsniveau. Veel leveranciers trekken kredieten in, veel klanten hebben het vertrouwen verloren en zijn minder geneigd op voorhand te bestellen.

Schermvullende weergave Ceo topman Hilmar Rode van Nyrstar ©Dieter Telemans

Nyrstar verkocht ook zijn indekking tegen de koersval van de zinkprijs voor dit jaar, om zo 82 miljoen dollar cash in het laatje te krijgen. Dat doe je alleen als het water je aan de lippen staat. Dat betekent ook dat de 650 miljoen euro extra werkkapitaal die Nyrstar van Trafigura kreeg waarschijnlijk bijna is opgebruikt en de liquiditeitspositie een kritiek niveau heeft bereikt, zeggen analisten.

Toch geloven ze niet dat de fabrieken van Nyrstar verdwijnen. 'Dat zou wereldwijd een enorme bottleneck in de zinkbevoorrading veroorzaken. Er is nood aan deze assets. Ze hebben zeker een bestaansreden in de wereldwijde bevoorrading.'