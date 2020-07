'Trafigura is geen financieringsclub'

In de fabriek van Nyrstar in Balen worden de volgende jaren tientallen miljoenen geïnvesteerd. 'De nieuwe eigenaar, Trafigura, is een investeerder op de lange termijn', zegt de zinkgroep.

Aftandse gebouwen, verfloze installaties en trieste betonblokken. Dat is het eerste wat je ziet als je rondwandelt op de gigantische, meer dan 120 jaar oude site van de zinkgroep Nyrstar in Balen. 'Schijn bedriegt', zegt Guido Janssen, vicevoorzitter van de Europese activiteiten van Nyrstar. 'We investeren eerst in de motor. Daarna komen de verf, de gebouwen en de wegen.'

Volgens Janssen investeert de grondstoffenhandelaar Trafigura, die het noodlijdende Nyrstar vorig jaar voor een prikje overnam, de volgende jaren tientallen miljoenen euro in de fabriek. Zopas werd de capaciteitsverdubbeling van de zinkpoederfabriek afgerond, een project van 5 miljoen euro.

De afgelopen jaren is weinig geïnvesteerd. Alles wordt nu versneld. We willen opnieuw een state-of-the artfabriek worden. Guido Janssen vicevoorzitter van de Europese activiteiten van Nyrsta

Die fabriek gaat zinkpoeder leveren voor het zinkproductieproces in Balen en de fabriek in het Franse Auby. Voordien werd het poeder, dat wordt gebruikt om onzuiverheden uit zinkoplossingen te verwijderen, aangekocht. De productie on site zorgt voor een efficiëntiewinst van 10 procent en 1.200 minder truckritten per jaar.

Nieuwe wind

In het najaar komen er nieuwe elektrofilters voor het zuiveren van gasstromen. Onlangs werd een groot zonnepark ingehuldigd. En in het Limburgse Pelt installeert Nyrstar een 'oxidehub' die zinkoxideafval recupereert voor zijn drie Europese smelters, inclusief die in het Nederlandse Budel. Janssen: 'We zijn met een dertigtal projecten bezig. Hoofdzakelijk vervangingsinvesteringen: projecten om het bedrijf stabiel en duurzaam te maken. De afgelopen jaren is weinig geïnvesteerd. Alles wordt nu versneld. We willen opnieuw een state-of-the artfabriek worden. Trafigura gaat voor een lange toekomst. Het is geen financieringsclub die alles klaarstoomt om dat nadien vlug te verkopen, zoals sommigen denken.'

Met een verbruik van 120 megawatt per uur is Nyrstar Balen goed voor 1 à 1,5 procent van het Belgische elektriciteitsverbruik.

Balen is winstgevend, telt een 550 werknemers en produceert 270 à 290.000 ton zink per jaar. Volgens Janssen is het een van de weinige zinksmelters waarvan het zinkproductieproces volledig is geëlek­tri­fi­ceerd. 'De fabriek is een van de meest energie-effciënte en de CO2-uitstoot is verwaarloosbaar. Enkel in de winter wordt bijgestookt met aardgas. Veel warmte wordt gerecupereerd uit de grondstoffen.' Met een verbruik van 120 megawatt per uur is Nyrstar Balen goed voor 1 à 1,5 procent van het Belgische elektriciteitsverbruik.