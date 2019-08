Turkse reddingsboei voor British Steel

Het pensioenfonds van het Turkse leger Oyak heeft een voorakkoord gesloten voor de overname van de Britse staalproducent British Steel, die in mei insolvent verklaard werd.

De Turkse groep onderhandelt nu in exclusiviteit met British Steel en hoopt de overname rond te hebben tegen het einde van het jaar. De curator van British Steel heeft bevestigd dat het pensioenfonds als preferente kandidaat voor een overname is weerhouden.

In afwachting van de gesprekken zet British Steel de activiteiten voort en worden de meer dan 4.000 werknemers - waarvan het grootste deel werkt in de grote staalfabriek in Scunthorpe - doorbetaald.