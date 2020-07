Umicore bekijkt aankoop huizen dichtst bij vervuilende Hoboken-site

Umicore neemt bijkomende veiligheidsmaatregelen op zijn site in Hoboken, na nieuwe branden en gestegen loodwaarden bij kinderen in de buurt. Het wil ook huizen langs de site opkopen om een 'groene buffer' aan te leggen.

De materialengroep Umicore kwam twee weken geleden onder vuur toen bleek dat bij kinderen in de wijken Moretusburg en Hertogvelden, net naast de recyclagefabriek in Hoboken, voor het eerst in jaren opnieuw hoge dosissen lood in het bloed waren vastgesteld.

Enkele dagen later woedde op de site een korte brand. Aan de omwonenden werd gevraagd deuren en ramen gesloten te houden. In maart en april waren er ook al branden in de fabriek. Over de juiste oorzaken is nog geen uitsluitsel. De onderzoeken lopen, zegt Umicore-woordvoerster Marjolein Scheers.

In overleg met de Antwerpse gouverneur Cathy Berx werd deze week afgesproken dat Umicore bijkomende veiligheidsmaatregelen neemt. 'Slimme sirenes' moeten de hulpdiensten en de omwonenden bij incidenten sneller verwittigen. Er komen meer veiligheidsoefeningen en een maandelijks overleg met de nooddiensten van de stad en de provincie.

Umicore belooft 'fors te investeren' in de veiligheidsmaatregelen. Hoeveel, kan Scheers niet zeggen.

Groene buffer

Ondertussen vonden de eerste gesprekken plaats met de stad

Antwerpen om de omwonenden beter te beschermen bij eventuele nieuwe incidenten. Die staan volledig los van de preventieve maatregelen die zijn afgesproken met de provincie.

De directie van de fabriek stelde enkele weken geleden voor een 'groene buffer' rond de site aan te leggen. Daarbij zullen gesprekken worden gevoerd met gezinnen met kinderen die op vrijwillige basis willen verhuizen. De kosten wil Umicore op zich nemen.

Hoeveel gezinnen zich hebben aangemeld, hoeveel geld Umicore heeft uitgetrokken en hoe de 'buffer' er moet uitzien, is nog onderwerp van overleg, zegt Scheers. 'We bekijken de mogelijkheden om de huizen in de onmiddellijke buurt aan te kopen. De focus ligt op de huizen het dichtst bij de fabriek. De modaliteiten worden met de stad Antwerpen afgesproken.'

Tegenstanders opperen dat de groene buffer Umicore een vrijgeleide geeft om op lange termijn minder te investeren in veiligheid. Volgens hen heeft Umicore voldoende technologie, kennis en geld in huis om calamiteiten te voorkomen en is de buffer de gemakkelijkste manier om jaren van aanslepende 'milieuperikelen' en de 'waakhondfunctie' van de buurtbewoners af te zijn. Umicore lanceerde de idee van een buffer negen jaar geleden ook al. De bewoners van de omliggende wijk en de PVDA verwezen het voorstel toen naar de prullenmand.

Umicore baat in Hoboken een van de grootste recyclagefabrieken voor edele metalen ter wereld uit. In de loodraffinaderij worden de onzuiverheden uit gerecycleerde lood gehaald. Dat eindproduct wordt dan opnieuw gebruikt.