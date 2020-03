Umicore en Bekaert durven niet meer vooruitblikken

De raffinagefabriek voor edelmetalen van Umicore in Hoboken heeft wenig, last van de coronacrisis.

Umicore en Bekaert, twee van de voornaamste industriebedrijven van het land, zeggen dat ze zwaar geraakt worden door de coronapandemie. Voorspellingen maken ze voorlopig even niet.

De Brusselse beurs ontwaakte gisterenochtend met een dubbel kanonschot. Twee industriële zwaargewichten maakten op hetzelfde moment bekend dat ze hun winstprognoses voor dit jaar intrekken. Voor een nieuwe stand van zaken is het wachten tot 30 april (Umicore) en 13 mei (Bekaert).

Onverwacht komen de winstwaarschuwingen natuurlijk niet. Nu het coronavirus toeslaat in de hele geïndustrialiseerde wereld, draaien heel wat klanten van beide bedrijven op een lager pitje als gevolg van lockdownmaatregelen en een terugvallende eindvraag.

Vooral de belabberde toestand op de automarkt speelt hen parten. Umicore produceert de katalysatoren die de uitstoot van verbrandingsmotoren properder maken. Die tak draaide goed in de eerste twee maanden van het jaar, met resultaten die 'een stuk boven die van 2019 lagen', maar krijgt nu een voltreffer.

Auto's

Heel wat autofabrieken in Europa en de VS zijn tot nader order stilgelegd en de wereldwijde vraag naar nieuwe wagens viel alleen al vorige maand met een vijfde terug. Behalve in Azië sloot Umicore voorlopig de hele productie van katalysatoren. Het bedrijf investeerde daarnaast ook fors in de productie van materialen die gebruikt worden in batterijen van elektrische auto's. Als de opmars van de e-auto door de crisis vertraagd wordt, kan Umicore ook op dat vlak schade oplopen.

We zien Umicore sterk uit deze crisis komen dankzij het technologische leiderschap, de wereldwijde voetafdruk en de voorsprong in batterijmaterialen. Nathalie Debruyne Analist Degroof Petercam

Ook de staalverwerker Bekaert is in grote mate - voor meer dan 40 procent van zijn omzet - afhankelijk van de automarkt. Het bedrijf levert in de eerste plaats de staalkoord om rubberbanden te versterken. Nu er nauwelijks nog wagens rondrijden, verdwijnt op die markt een flink stuk van de jaaromzet.

Bekaert is bovendien een belangrijke leverancier van de bouwsector, onder meer met naspankabels of staalvezels die in beton verwerkt worden. Ook daar is een impact te verwachten van de vele bouwwerven die stilliggen omwille van quarantainemaatregelen.

Recyclage

Analisten en beleggers moeten de komende weken gissen naar de totale omvang van de coronaschade. Umicore had begin februari nog een toename van winst en omzet voorspeld, maar durft dat dus niet meer garanderen. Het bedrijf heeft het voordeel dat zijn andere belangrijke poot, de recyclage van edelmetaal, wel goed blijft draaien. 'We verwachten daarom nog een lichte (winst)groei van 2 procent in 2020', zegt Wim Hoste van KBC Securities, die zijn koersdoel verlaagt van 45 naar 37 euro.

Nathalie Debruyne van Degroof Petercam denkt niet dat de recyclage de daling in de automarkt zal compenseren en verlaagt haar prognose voor de bedrijfswinst (ebit) met 12 procent, tot 506 miljoen euro. Toch handhaaft de analiste haar koopadvies, met een koersdoel dat van 55 naar 42 euro werd gebracht. 'We zien Umicore sterk uit deze crisis komen dankzij het technologische leiderschap, de wereldwijde voetafdruk en de voorsprong in batterijmaterialen', zegt ze.

UBS toont zich een pak pessimistischer met een koersdoel van slechts 30 euro. De bank stipt aan dat Umicore een erg recessiegevoelig aandeel is en sluit niet uit dat de bedrijfswinst in zo'n recessiescenario met een derde terugvalt.

Dividend

Een geruststelling voor de Umicore-aandeelhouders is wel dat het bedrijf goed bij kas zit, relatief weinig schulden heeft en de komende drie jaar ook geen aflossingen moet doen. Het bedrijf zegt een miljard euro aan liquiditeiten te hebben en kan indien nodig nog een half miljard opnemen bij de banken. Toch gaat Umicore dit jaar voorzichtigheidshalve geen dividend meer uitkeren. Normaal hadden beleggers dit jaar nog recht op 37,5 eurocent per aandeel.

Even opmerkelijk is dat Bekaert in zijn officiële communicatie nog niet over zijn dividend heeft gerept. Dat lijkt erop te wijzen dat de voorziene winstuitkering van 42 miljoen euro aan de aandeelhouders - onder wie de controlerende families - gewoon zal doorgaan. 'Wij blijven voorlopig bij onze eerdere communicatie', zegt woordvoerster Katelijn Bohez. 'Onze raad van bestuur zal een brutodividend van 70 eurocent voorstellen aan de aandeelhouders op de algemene vergadering, die gepland staat op 13 mei.'

Bekaert had nog geen becijferde prognose voor 2020 gegeven en zegt alleen dat de coronacrisis een 'significante invloed' zal hebben op de resultaten in de eerste jaarhelft. Ook analisten durven voorlopig geen uitspraken doen en zijn hun prognoses aan het herbekijken.