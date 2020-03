Umicore en Bekaert waarschuwen voor impact coronacrisis

Twee van de voornaamste industriebedrijven van het land zeggen dat ze zwaar geraakt worden door de pandemie.

Umicore schrapt zijn vooruitzichten die het begin februari formuleerde, en ook het voorziene slotdividend (0,375 euro per aandeel) zal niet worden uitgekeerd. 'We willen de inspanningen spreiden over alle belanghebbenden', klinkt het.

Umicore is onder meer actief in edelmetaalrecyclage en in de autobranche, met de productie van katalysatoren die de uitstoot properder maken. Een business die goed draaide in de eerste twee maanden van het jaar, met resultaten die 'een stuk boven die van 2019 lagen', maar daarna midscheeps geraakt werd.

'De omvang en duurtijd van de coronacrisis zijn hoogst onzeker, de situatie evolueert snel en vele klanten in de autosector zetten hun activiteiten voor onbepaalde tijd stop', aldus Umicore.

Bekaert, dat onder andere staalkoord produceert voor de versteviging van banden, had nog geen becijferde prognose voor 2020 gegeven, maar waarschuwt voor een 'significante invloed' op de resultaten in de eerste jaarhelft.

Opvallend: Bekaert lijkt voorlopig niet aan het dividend te zullen raken. In zijn persbericht rept het bedrijf, dat gecontroleerd wordt door de gelijknamige familie, er met geen woord over.