Umicore koopt grootste kobaltraffinaderij van Europa

De materiaaltechnologiegroep telt 190 miljoen dollar neer voor de raffinaderij en kathodeprecursorenactiviteiten in het Finse Kokkola.

Umicore noemt de acquisitie een nieuwe stap in zijn geïntegreerde aanpak op het gebied van batterijmaterialen. Kobalt is een belangrijke grondstof voor de productie van herlaadbare batterijen.

De kobaltraffinaderij en de kathodeprecursorenactiviteiten in het Finse Kokkola worden voor 150 miljoen dollar overgenomen, plus de waarde van het over te nemen werkkapitaal bij afronding van de transactie. Eind maart bedroeg dat werkkapitaal, de voorraden zeg maar, 40 miljoen dollar.