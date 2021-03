Umicore-medewerkers krijgen premie van 500 euro

Het gaat om een eenmalige premie van 500 euro bruto voor alle actieve Umicore-medewerkers die eind vorig jaar in dienst waren en op die datum ten minste drie maanden voor de groep werkten - ongeacht de functie, het land of de aard van de activiteit dat ze uitoefenen.

Er zijn in totaal 10.859 begunstigden. De premie is niet gelinkt aan de coronacrisis, verduidelijkt een woordvoerster desgevraagd. 'Umicore rondde vorig jaar haar 'Horizon 2020'-strategie succesvol af, de premie is daaraan gekoppeld en is dus eenmalig.'