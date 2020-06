Umicore tankt half miljard bij

In een persbericht zegt Umicore dat het geld dient voor verdere investeringen in de tak die kathodematerialen maakt voor de batterijen van elektrische auto's en in de recyclagepoot van de groep. Na eerdere kapitaalrondes had Umicore al een oorlogskas opgebouwd van 1,1 miljard euro. Met de operatie die maandagavond werd aangekondigd komt daar nog een half miljard euro bij.