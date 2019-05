Umicore verzekert zich van kobaltaanvoer

Umicore en Glencore bereikten een overeenkomst waarbij de Zwitserse grondstoffentrader kobalt zal aanleveren voor de productie van nieuwe batterijen. Kobalt is een cruciaal onderdeel voor batterijen en accu's. En nu autobouwers massaal in elektrische wagens investeren, neemt de vraag naar het 'blauwe goud' fors toe.

Ook Umicore zet volop in op die trend en opent midden volgend jaar een nieuwe fabriek voor de productie van batterijmaterialen in het Poolse Nysa. Om de aanvoer van kobalt veilig te stellen nam de Belgische materialengroep vorige week nog een kobaltraffinaderij over in het Finse Kokkola.

De deal met Glencore biedt Umicore nog extra zekerheid over zijn kobaltaanvoer. De mineralen die Glencore zal leveren, worden gedolven in Congolese mijnen en verwerkt in raffinaderijen van Umicore. De productie van kobalt is omstreden, en Congo ligt al jaren onder vuur voor grootschalige corruptie, schending van de mensenrechten en kinderarbeid bij de winning. Umicore benadrukt in een persbericht dat alle kobalt die het verwerkt traceerbaar is en duurzaam wordt geproduceerd.