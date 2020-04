Umicore waarschuwt voor lagere winst

Materiaaltechnologiegroep Umicore stuurt een winstwaarschuwing uit. De recurrente bedrijfswinst zal ‘een stuk onder het niveau van 2019’ uitkomen, vooral door de impact van Covid-19 op de auto-industrie.

Umicore had eind maart al aangekondigd geen dividend over 2019 uit te keren en de vooruitzichten voor het lopende jaar in te trekken wegens de coronacrisis, die een zware impact heeft op de activiteiten van de groep. Die prognose ging nog uit van een stijging van omzet en winst in 2020.

We zijn nu ruim een maand later en het wordt meer en meer duidelijk hoe hard de coronacrisis de wereldeconomie treft. Met name de auto-industrie, een belangrijke klant van Umicore, wordt zwaar geraakt. De autoproductie was in het eerste kwartaal een kwart kleiner dan een jaar eerder.

Umicore levert zowel katalysatoren (voor auto’s met een verbrandingsmotor) als materialen voor herlaadbare batterijen (voor elektrische auto’s). In het eerste kwartaal bleef de impact op de productie en vraag voornamelijk beperkt tot Azië. Vanaf het tweede kwartaal zal dit wereldwijd zijn en zwaar wegen op de prestaties van de takken Catalysis en Energy & Surface Technologies. Daarnaast heeft de door corona veroorzaakte recessie ook een impact op de vraag in de andere business units van de groep.

Umicore verwacht dat de recurrente bedrijfswinst van Catalysis en Energy & Surface Technolgies dit jaar een stuk lager zal uitkomen dan in 2019. Recycling houdt daarentegen stand en zou een hogere winst moeten realiseren, mits de metaalprijzen op het huidige niveau blijven.

Voor de hele groep betekent dit echter dat de recurrente winst dit jaar beduidend lager zal zijn dan in 2019.