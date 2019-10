VPK investeert 25 miljoen euro in energiecentrale op restafval

De familiale papier- en kartonproducent VPK neemt in zijn fabriek in Straatsburg een installatie in gebruik die jaarlijks 25.000 ton afval (onzuiverheden tussen het oud papier) omzet in warmte en stoom.

Oude tijdschriften, kranten, reclamebrochures, boeken, enzovoort krijgen in Straatsburg een tweede leven. VPK maakt er nieuw papier van dat geschikt is voor golfkartonverpakkingen.

VPK verwerkt er jaarlijks 450.000 ton oud papier. ‘Helaas komt dat niet 100 procent zuiver binnen’, zegt Pierre Macharis, CEO van VPK. Denk aan briefvensters, plastic kaften, boekenruggen (met lijm aan), textiel, nietjes, zand, glas en andere materialen waar VPK in principe niets mee kan aanvangen. ‘Zelfs als je bewust goed sorteert, komt er toevallig wel iets in terecht wat er niet hoort', klinkt het.

Dat alles gaat mee door de eerste stappen van het productieproces waar het oud papier wordt gewassen. Daardoor blijven er ook nog bruikbare papiervezels aan kleven waardoor VPK op het einde van de rit met zo’n 25.000 ton niet-recycleerbaar afval blijft zitten.

Tot vorig jaar voerde VPK alles af naar externe verbrandingsovens, maar sinds kort verwerkt VPK het afval ter plekke. Nu heeft VPK er een eigen 'waste to energy'-centrale die dinsdag werd ingehuldigd. Het produceert er stoom en warmte mee die dient voor de droogprocessen in de productie. ‘Zo sluiten we de kringloop maximaal’, aldus Macharis.

500 vrachtwagens

Bovendien haalt VPK op die manier jaarlijks een 500-tal vrachtwagens van de weg. Maar behalve voor het milieu is het ook goed voor de portemonnee. ‘Er is uiteraard een pay back. De investering is ook om onze concurrentiepositie te behouden’, zegt Macharis. ‘We moeten nu geen verwerkingsvergoeding voor het afval betalen, en we gebruiken 80 procent minder gas.’

We zien jammer genoeg een almaar grotere fractie onzuiverheden in het oud papier dat hier toekomt. Pierre Macharis CEO van VPK

Waarom VPK nu pas de investering doet als het zo interessant is? ‘De volumes zijn nu groot genoeg om ze zelf te verwerken’, zegt Macharis. ‘De fabriek is de voorbije jaren geleidelijk gegroeid, en we zien jammer genoeg ook een steeds grotere fractie onzuiverheden bij het oud papier.’

Chinese vuilnisbak

Dat laatste is vooral te wijten aan China. De Aziatische reus besliste twee jaar geleden niet langer de vuilnisbak van de wereld te willen zijn. Het deed onder andere de deur gedeeltelijk dicht voor de import van plastic afval. Bedrijven die oud papier ophalen, doen daardoor niet langer voldoende inspanningen om alle plastics eruit te halen. Ze krijgen die toch niet meer verkocht. ‘Wij zitten er dan mee. Wij worden met de problemen opgescheept’, aldus Macharis.

De nieuwe installatie is voorzien om 50.000 ton afval te verwerken, het dubbele van wat VPK in principe nodig heeft. Dat heeft zo zijn redenen. ‘We zijn gevraagd om hier ook huishoudelijk afval uit de regio te verwerken’, zegt de CEO. De 'waste to energy'-centrale levert zowat de helft van de totale energiebehoefte van de site. In Oudegem draait al jaren een gelijkaardige centrale, met de helft van de capaciteit.

100 miljoen euro

De fabriek in Straatsburg is - samen met die in thuisbasis Oudegem - de grootste van de groep. VPK zette er pas in 2012 voet aan grond en nam er met zijn Duitse sectorgenoot Klingele Papierwerke een leegstaande fabriek voor kranten- en magazinepapier over. Nadien werd 100 miljoen euro geïnvesteerd in de ombouw van de hele machinerie om er papier voor golfkartonverpakkingen te produceren.