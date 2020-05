'VPK is gevrijwaard gebleven van een catastrofe'

De familiale multinational VPK Packaging haalde vorig jaar 1,4 miljard euro omzet en zet zijn expansie verder met een overname nabij Lyon. 'Een nieuw record zit er dit jaar niet in. Met een krimp van 5 of 10 procent zal ik zeer blij zijn.'

VPK Packaging neemt zijn Franse sectorgenoot Viallon Emballage over. Dat bedrijf heeft een fabriek in Saint-Etienne, een logistieke site nabij Lyon en is goed voor 35 miljoen euro omzet. Met de overname zet VPK-topman Pierre Macharis voet aan de grond in een regio die voor VPK nog een blinde vlek was in Frankrijk.

Met Viallon Emballage positioneert VPK zich onder meer als leverancier van bedrukte kartonverpakkingen voor wijnboeren in de Rhônevallei. Dat is leuk meegenomen, maar niet de hoofdreden voor de deal. ‘De regio is na de as Parijs-Lille de belangrijkste regio voor producenten van voeding en consumentenproducten in Frankrijk. Alle groten zitten er. Danone, Nestlé, Procter & Gamble, enzovoort. Dat zijn elders in Europa onze klanten en nu kunnen we hen hier ook beleveren. De overname is in cijfers misschien eerder klein voor ons, maar wel van strategisch groot belang’, zegt Macharis, die al ruim 25 jaar VPK leidt. Hoeveel hij op tafel legt voor de deal, wil hij niet kwijt. Maar op basis van wat gangbaar is in de sector is een overnameprijs van zowat 30 miljoen euro niet ondenkbaar.

Cowboy en Amazon

VPK, opgericht in de jaren 30, verwerkt oud papier tot een bruine papiersoort waar het golfkartonverpakkingen mee maakt. Denk aan de kartondozen om producten - van detergenten tot melkbrikken - tijdens het transport van de fabriek naar de winkel te beschermen tegen blutsen. Het levert ook verpakkingen voor IKEA-meubelen, de fietsen van Cowboy, de tennisraketten van Snauwaert, bloemen en asperges. Voor e-commercedozen zijn onder meer Torfs, Decathlon, Zalando en Amazon er kind aan huis.

We hebben intussen een Europees netwerk van 65 fabrieken uitgebouwd. Van Ierland tot Roemenië en van Noorwegen tot Zuid-Frankrijk. Pierre Macharis CEO VPK Packaging

Om grote multinationals binnen te halen als klant volstaat het niet enkele fabriekjes te hebben. Je moet die liefst in heel Europa kunnen bevoorraden. ‘We hebben intussen een netwerk van 65 fabrieken uitgebouwd. Van Ierland tot Roemenië, en van Noorwegen tot Zuid-Frankrijk’, zegt Macharis. Die expansie gebeurde grotendeels via overnames. De voorbije jaren deed VPK grote stappen met de overnames van Peterson en Corenso, samen goed voor meer dan 300 miljoen euro extra omzet. Met Peterson bombardeerde VPK zich naar de top in Scandinavië, terwijl het met Corenso de nummer een in kartonnen kokers is in Europa. Dat zijn kokers voor Pringles-chips of om textiel op te rollen. En nog is de honger niet gestild. ‘Je kent ons. We blijven altijd uitkijken’, zegt Macharis.

Nieuwe records

Door de integratie van Corenso steeg de omzet vorig jaar met 5 procent tot 1,4 miljard euro. De brutobedrijfswinst (ebitda) steeg met 16 procent tot bijna 200 miljoen euro. ‘Als je elk jaar blijft groeien, zet je inderdaad jaar na jaar nieuwe records neer’, zegt hij nuchter. ‘Maar dit jaar zal dat niet lukken, met alles wat we nu meemaken.’

We zullen dit jaar 5, misschien 10 procent krimpen. Daar zal ik blij mee zijn. VPK is van een catastrofe gevrijwaard gebleven. Pierre Macharis CEO VPK Packaging

Maart was nochtans een topmaand voor VPK. Door het hamstergedrag in supermarkten draaiden de fabrieken op volle toeren, maar april en mei waren met dalingen van respectievelijk 15 en 20 procent een pak minder. ‘De verkoop van e-commerceverpakkingen loopt niet slecht. Dat is booming business, maar er zijn ook segmenten waar het niet goed gaat’, zegt Macharis. VPK maakt bijvoorbeeld verpakkingen om wisselstukken te verzenden naar Franse autogarages. ‘Die markt is tot nul teruggevallen’, luidt het. ‘Ook de markt voor buitenhuisvoeding is in elkaar gezakt door de sluiting van hamburgertenten, sandwichbars en pizzaketens. Minder verbruik van frieten, afbakbroodjes en mozzarella betekent voor ons ook minder golfkarton.’

Voor het hele jaar mikt Macharis op een krimp van 5, misschien 10 procent. ‘Ik zou daar tevreden mee zijn. Ik ben blij dat ik niet in het toerisme zit. VPK is gevrijwaard gebleven van een catastrofe.’

140 Kostprijs oud papier De prijs van oud papier is door de plotse schaarste van 50 tot 140 euro per ton gestegen. Dat zet druk op de marges van VPK Packaging.

De winst zal vermoedelijk forser zakken dan de omzet. ‘Al onze fabrieken zijn blijven draaien, maar door de extra veiligheidsmaatregelen is dat op een wat lager tempo’, zegt Macharis. En dan is er de schaarste en plotse prijsstijging van oud papier, de basisgrondstof van VPK. In België draaien de containerparken na een tijdelijke sluiting nog altijd op een lager pitje. In Frankrijk worden papier en plastics in één zak opgehaald, maar gingen de sorteerfabrieken dicht. Overal was er wel iets. 'De prijzen schoten de lucht in van 50 euro tot 140 euro per ton', aldus Macharis. Voor VPK betekent dat zowat 10 miljoen euro meerkosten per maand. ‘Dat zette in april en mei druk op onze winstmarge. De prijzen zullen normaliseren, maar dat zal nog enkele weken duren.’

Door de onzekerheid zet Macharis de plannen voor een nieuwe papierfabriek - een investering van 200 miljoen euro - on hold. ‘Dit is niet het moment om ons in grote avonturen te storten.’