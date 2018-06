VPK steekt 200 miljoen in nieuwe papierfabriek

Het papier- en kartonbedrijf VPK Packaging staat met de bouw van een nieuwe papierfabriek voor zijn grootste investering ooit. ‘Ons bedrijf groeit. Onze plannen groeien mee’, zegt CEO Pierre Macharis.

Het Oost-Vlaamse familiebedrijf VPK Packaging heeft vorig jaar de turbo opgezet. De omzet steeg met ruim 20 procent tot 1,2 miljard euro, voornamelijk dankzij de overnamehonger van CEO en eigenaar Pierre Macharis, die het bedrijf intussen een kwarteeuw leidt.

VPK (Verenigde Papier- en Kartonfabrieken) kocht onder andere het Nederlandse Solidpack, een van grote spelers in vochtwerende kartonverpakkingen voor diepgevroren vis en garnalen. Met de overname van Tupac stortte het zich dan weer op de wereld van kartonnen kokers, voor Pringles-chips of sterke dranken.

Ikea

De grootste slag sloeg VPK met de overname van Peterson. Met die deal vulde het een blinde vlek in en werd het in één ruk een grootmacht in Scandinavië. Peterson, dat onder andere IKEA-verpakkingen levert, zorgde voor zes extra productiesites en 150 miljoen euro extra omzet. De deal laat wel negatieve sporen na in de winstcijfers.

E-commerce geeft ons vleugels en staat in voor 10 procent van de omzet. Pierre Macharis CEO VPK

‘De vorige eigenaars hebben jarenlang te weinig geïnvesteerd. Peterson was een schone slaapster. Het is winstgevend, maar aanzienlijk minder dan de rest van onze activiteiten. Dat zijn we aan het inhalen’, zegt Macharis. Heeft hij zich mispakt aan de overname? Is er meer werk dan voorzien? ‘Nee’, zegt hij resoluut. ‘Maar we konden niet voorzien dat de papierprijs zo sterk zou stijgen.’ Daar knelt het schoentje.

VPK verwerkt sinds jaar en dag oud papier tot een bruine papiersoort die tot golfkartonverpakkingen wordt omgetoverd om consumentengoederen van multinationals als L’Oréal, Danone, Nestlé, Unilever en Procter & Gamble tijdens het transport tegen blutsen te beschermen.

Papiertekort

Tot de overname van Peterson waren de productievolumes van papier en golfkarton min of meer in evenwicht. Maar vorig jaar moest VPK 550.000 ton papier extern aankopen, hoofdzakelijk bij grote concurrenten die wel volledig geïntegreerd zijn. ‘De papierprijs is vorig jaar met een kwart gestegen, goed voor een negatieve impact van 55 miljoen euro op onze winst’, zegt Macharis.

75% Sinds de beursexit in 2013 investeerde VPK gemiddeld 85 miljoen euro per jaar. Zowel de omzet als de winst steeg met 75 procent.

De brutobedrijfswinst (ebitda) steeg met amper 4 procent, al bij al een magere groei vergeleken met de omzetsprong. ‘Een strategische investering in een nieuwe papierfabriek dringt zich op, om minder afhankelijk te zijn van de papierprijs.’

Dat die fabriek er komt is zeker, maar het management is nog zorgvuldig de locatie aan het bekijken. Dat kan in Straatsburg zijn, in Oost-Europa of Scandinavië. ‘We nemen de tijd. We mogen geen fouten maken. We spreken gemakkelijk over 200 miljoen euro.’

Overmoedig

Het zou meteen de grootste zet in de geschiedenis van het bedrijf zijn. ‘Het bedrijf groeit. Onze plannen groeien mee, zonder overmoedig te worden’, zegt Macharis. ‘We staan financieel sterk genoeg. Met onze eigen kasstromen en extra kredieten kunnen we dit aan.’

We investeren in een nieuwe papierfabriek om minder afhankelijk te zijn van de papierprijs. Pierre Macharis CEO VPK

VPK torst zo’n 175 miljoen euro schulden met zich mee. In absolute cijfers een groot bedrag, maar slechts anderhalve keer de brutobedrijfswinst. ‘Dat geeft ruimte’, klinkt het.

Ook de uitbouw van de golfkartonactiviteiten staat niet stil. De voorbije maanden nam VPK een belang van 30 procent in een Britse sectorgenoot en kocht het een bedrijf nabij Lyon. In Frankrijk was het al actief in het noorden. Het maakt er onder andere dozen voor Champagne. ‘Lyon wordt onze uitvalsbasis om ook het zuiden te veroveren.’

Die geografische expansie, waar de familie Macharis al decennia aan timmert, is cruciaal om een vuist te maken in de sector. ‘In het begin onderhandelden we met lokale melkerijen, nu is dat met het centrale aankoopbureau van Danone in Parijs’, is een van de boutades van Macharis. ‘Onze klanten zijn multinationals. We moeten ze volgen en overal in Europa kunnen leveren.’

Grootste sprong

VPK heeft intussen een 50-tal fabrieken, verspreid over 16 landen. Zonder die aanwezigheid zouden grote deals met e-commercebedrijven als Amazon, Zalando of Bol.com te hoog gegrepen zijn. Maar dat is dus niet het geval. VPK, haalt nu al 10 procent van de omzet uit e-comverpakkingen. ‘E-commerce geeft ons vleugels’, lacht Macharis.

VPK is intussen het nummer vijf in Europa. ‘In een interessante markt’, zegt Macharis. ‘Mensen blijven eten en zich wassen. Of ze goedkope of dure merken kopen, gezonde of ongezonde voeding, voor onze verpakkingen maakt het niet uit. Die blijven nodig. De verwachting is dat de markt jaarlijks met 3 à 4 procent groeit.’

Dominant

Opmerkelijk is dat VPK zijn grootste sprong voorwaarts zette sinds Macharis het bedrijf in 2013 aan een waardering van 290 miljoen euro van de Brusselse beurs haalde. VPK investeerde sindsdien gemiddeld zo’n 85 miljoen euro per jaar. Zowel de omzet als de brutobedrijfswinst steeg met 75 procent.