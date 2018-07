Van Hool: 'Fabriek in VS is nooduitgang voor importheffing'

Busbouwer Van Hool voert volop onderhandelingen met Amerikaanse steden voor de eerste bussen uit zijn nieuwe fabriek in Tennessee. ‘Het wordt onze nooduitgang, mocht Trump een taks op voertuigen heffen.’

‘Mindere resultaten? We hebben felicitaties gekregen van de banken’, reageert Filip Van Hool ietwat verbolgen, wanneer we hem wijzen op de dalende omzet (-6%) en bedrijfswinst(-25%) in de jaarcijfers van de busbouwer over 2017. De reden voor het gejubel? Dat Van Hool sinds enkele jaren uit een diep dal komt gekropen, dat het nettoresultaat met 7 procent stijgt tot 15,8 miljoen euro (dankzij een lagere schuldgraad en de Amerikaanse activiteiten), en daarbovenopde positieve evolutie in de bestellingen voor dit en volgend jaar.

Maar eerst toch die omzetdaling. Die is volgens Van Hool het gevolg van onzekerheid bij steden over de Europese subsidies die ze zouden krijgen voor nieuwe CO2-arme aandrijfsystemen. ‘Zou het gaan om waterstofmotoren, gas-elektrisch, diesel-elektrisch of trolley (elektriciteit uit batterijen of uit een bovenleiding, red.)? Niemand wist het. Daardoor hebben veel overheden hun bestellingen in 2017 uitgesteld.'

'Gevolg: in de plaats van 100 CO2-lage bussen verkochten we er maar 20. Momenteel zijn we volop aan een inhaalbeweging bezig, met leveringen dit jaar en volgend jaar.’

Dubbeldekkers

Daarnaast gooide het lage pond roet in het eten. Honderd van de 1.100 touring cars en stadsbussen die Van Hool jaarlijks bouwt, gaan naar het Verenigd Koninkrijk. ‘Het pond is met 20 procent gedaald. Op een bus hebben we al niet veel marge, waardoor we de prijs van onze bussen met bijna 20 procent moesten opslaan. Daardoor verkochten we er nog maar 30 van.'

In de VS rijden al 600 stadsbussen van Van Hool rond. Steden hebben die gekocht zonder federale subsidies, om de Buy American Act te omzeilen. filip van hool Ceo van hool

'Dit jaar counteren we dat doordat we in onze vestiging in Macedonië ook Britse bussen gaan bouwen, aan een lagere kostprijs. De verkoop stijgt dit jaar 60 tot 70 exemplaren.’

In die vestiging in Macedonië, die in 2013 werd opgericht om de afhankelijkheid van de hoge Belgische loonkosten te verminderen, bouwen 1.100 werknemers vooral touring cars. Alleen de dure gesofisticeerde en meer op maat gebouwde dubbeldekkers, luxe touring cars en complexe trambussen worden nog in Lier gebouwd door 3.450 werknemers.

Buy American

Met zijn nieuwe fabriek in de VS wil Van Hool het verhaal van Macedonië nog eens overdoen. De fabriek wordt een kopie van de state-of-the-art-zus in Skopje. Het bedrijf aast ook al een tijd op de gigantische markt van Amerikaanse stadsbussen.

Daartoe moeten Van Hool-bussen voldoen aan de strenge Amerikaanse eisen en de Buy American Act: openbare besturen mogen enkel producten kopen waarvan 70 procent van de toegevoegde waarde in de VS wordt gerealiseerd en die volledig in de VS geassembleerd zijn.

‘Er lopen al volop onderhandelingen met diverse Amerikaanse steden.’ Alleen: de fabriek in Tennessee zal pas volgende jaar operationeel worden. Hoe kan je lokale besturen dan overtuigen in een tender met concurrenten? ‘Ze kennen ons al een tijdje in de VS via onze touring cars. Maar er rijden ook al 500 tot 600 stadsbussen van ons rond in de VS. Die hebben sommige steden gekocht zonder subsidies vanuit de federale overheid, waardoor ze Buy American Act hebben omzeild.’

Trump

CO2-arme bussen goed voor 15% omzet Behalve de omzet ging vooral het bedrijfsresultaat (ebit) van Van Hool fors achteruit (-25%). ‘Hier kampen we met de lage dollar en pond. Maar er is ook prijsdruk vanuit de grote concurrenten, zoals Mercedes en MAN. Zij produceren grote volumes in Turkije en profiteren daar van de lage lira. Dat drukt de prijzen voor bussen. We proberen dat op te vangen door efficiënter te produceren en vooral de differentiëren.' Dat laatste moet vooral komen van een nieuwe generatie bussen en trambussen met een lage CO2-uitstoot. Beetje bij beetje raken steden overtuigd van de technologie, stelt Van Hool. ‘Zo hebben we uitgerekend in pionierland Duitsland een bestelling binnengehaald van 40 waterstofbussen - 30 voor Keulen en 10 voor Wuppertal - de eerste volwaardige bestelling na de verkoop van enkele testexemplaren.’ Daarnaast mag Van Hool 58 trambussen leveren aan het Noorse Trondheim, 20 trolley-batterijbussen aan het Oostenrijkse Linz, 30 diesel-elektrische bussen aan Belfast, 8 waterstofbussen aan Pau, 16 gas-elektrische bussen aan Nimes en 64 hybride bussen aan Québec. De totale waarde van deze bestellingen bedraagt 160 miljoen euro, gespreid over twee jaar. Voor 2018 zal bijgevolg 15 procent van de omzet uit dit segment van nieuwe aandrijftechnologie komen.

Voorlopig heeft Van Hool in de VS geen last van invoerheffingen die president Trump invoerde op staal en aluminium. Maar als die er ook komen op voertuigen, zoals nu wordt onderzocht, wordt het voor Van Hool een harde noot.