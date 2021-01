Van de Wiele-CEO Beauduin sluit coronajaar af met knaller

Met de overname van zijn Italiaanse sectorgenoot Savio slaat de textielmachinebouwer Van de Wiele zijn grootste slag ooit. Of hoe een rampjaar soms ook opportuniteiten biedt.

Afgelopen donderdag zat u rond acht uur 's avonds wellicht aan de feestdis. Maar Charles Beauduin moest nog even wachten voor hij aan het diner kon aanschuiven. De eigenaar en CEO van de weefmachinebouwer Van de Wiele tekende op dat moment de contracten voor de overname van de Italiaanse groep Savio.

Met een prijskaartje van enkele honderden miljoenen euro's - de exacte prijs is niet bekend - is het de grootste overname ooit voor de West-Vlaamse groep. Belangrijk genoeg om het aperitief eens over te slaan.

‘Met Savio kopen we een groep die relatief gelijkaardig gestructureerd is als Van de Wiele, met een afdeling rond technologie en componenten en een afdeling die focust op machinebouw', zegt Beauduin. 'In de twee takken zien we mogelijkheden voor synergieën met onze activiteiten We zijn actief in dezelfde landen. Maar er is geen overlap qua technologie, producten en klantenbestanden. Deze deal versterkt ons.’

800 miljoen

Geraamde omzet

Savio was in 2019 goed voor 270 miljoen euro omzet, Van de Wiele boekte in dat jaar 370 miljoen euro inkomsten. Beauduin rekent voor 2021 op een omzet van 700 à 800 miljoen euro voor het fusiebedrijf.

Overnames Van de Wiele 1999: Bonas Machine Company (Verenigd Koninkrijk). 2000: IRO (Zweden). 2011: Protechna (Duitsland). 2013: Cobble (Verenigd Koninkrijk). 2014: JTS (Italië). 2015: Superba (Frankrijk). 2019: Bejimac (Luxemburg). 2020: Savio (Italië).

Met de overname van Savio is Beauduin niet aan zijn proefstuk toe. Sinds hij in 2000 de Zweedse groep IRO inlijfde - met een prijskaartje van 181 miljoen euro de grootste deal van Van de Wiele tot nu - breidde de weefmachinebouwer zich nog fors uit (zie inzet).

De weefmachinebouwers hebben de voorbije twee jaar afgezien, zowel door geopolitieke spanningen en handelsoorlogen als door de coronacrisis. In 2019 daalde de omzet van 480 naar 370 miljoen euro en was er een operationeel verlies van 35 miljoen euro, en ook 2020 was vermoedelijk geen boerenjaar.

'De algemene tendens in de sector is de jongste twee jaar negatief. Ook Van de Wiele stond onder druk', geeft Beauduin toe. 'Maar die cycliciteit en de dips scheppen ook opportuniteiten.' Als zo'n opportuniteit zich aandient, kan Van de Wiele wel terugvallen op een gezonde balans. Een jaar geleden bevatte die 220 miljoen euro cash, ruim voldoende om een grote overname te doen.

Die langetermijnvisie tekent de ondernemer, die op de valreep een zwart jaar nog in schoonheid kan afsluiten. Overnemen op het juiste moment en investeren in O&O zijn de twee recepten waarmee Beauduin de grillen van een mondiale en cyclische sector probeert bezweren. 'Ik kijk verder dan dit en volgend jaar. Ik verwacht veel van innovatie en productontwikkeling', zei hij eerder dit jaar in De Tijd.

Van de Wiele mag dan een West-Vlaams bedrijf zijn, de CEO is zeker geen typische West-Vlaamse ondernemer. De familie Beauduin is afkomstig uit Brussel en maakte fortuin met de productie van industriële naaimachines en met aandelen in Tiense Suiker, dat in 1989 voor een miljard euro aan Südzucker verkocht werd. De familie herinvesteerde het geld in 1993 in de West-Vlaamse machinebouwer.

Beauduin is intussen wel stevig verweven met het Vlaamse bedrijfsleven. Hij is de grootste aandeelhouder en voorzitter van het naburige technologiebedrijf Barco en de ondervoorzitter van de Vlaamse werkgeversfederatie Voka. Zijn vrouw Bernadette de Béthune is een telg van een adellijke familie uit het Kortrijkse. De topman van Van de Wiele dook eerder dit jaar ook op als minderheidsaandeelhouder, met ruim 3 procent, van de ontwikkelaar van logistiek vastgoed VGP.

Met Savio, dat dit jaar zijn 90ste verjaardag viert, krijgt Van de Wiele er 1.450 werknemers bij in twaalf vestigingen, waarvan acht in Europa en vier in Azië. Dat laatste continent is goed voor twee derde van de omzet.

Beauduin kende het Italiaanse bedrijf overigens goed. Savio is niet alleen een directe concurrent, het heeft ook een afdeling die tot 2008 nog in handen was van Barco.