Van keukenexperiment met snelkookpan tot West-Vlaamse wereldprimeur

De West-Vlaamse Unilin Group, bekend van onder meer de Quick-Step-vloeren, investeert 10 miljoen euro in een grote installatie om mdf-houtplaten te recycleren. Een wereldprimeur, dankzij een snelkookpan en connecties in de wereld van diepvriesfrieten. ‘We hebben de code gekraakt.’

Unilin heeft een oplossing gevonden voor de 70 miljoen ton mdf die jaarlijks door huizenrenovaties wereldwijd op de afvalberg belandt. ‘Niemand wist er raad mee. Je kon er tot nu niets mee doen, behalve verbranden. Dat wil je eigenlijk niet, want dan komt de CO2 die in het hout vastzit opnieuw vrij’, zegt Veronique Hoflack (39).

Ze staat aan het hoofd staat van de divisie Unilin Panels. Die divisie maakt spaan-, mdf- en decoratieplaten. Hoflack heeft een verleden in consultancy en bij de tapijtproducent Balta, en is de coming woman in het bedrijf. Ze stuurt negen fabrieken in Europa en 1.200 werknemers aan.

Mdf, kort voor medium density fibreboard, wordt vervaardigd uit bijvoorbeeld afvalhout van zagerijen. Het hout wordt vervezeld, gemengd met lijm en onder hoge druk en hoge temperatuur geperst tot platen. Die vind je onder meer terug in badkamer- en keukenmeubelen en in laminaatvloeren zoals die van Quick-Step.

Kwaliteit gaat niet verloren

Een manier vinden om de vezels en de lijm van elkaar los te trekken zodat de vezels herbruikbaar zijn voor nieuwe platen, was de heilige graal in de sector. ‘We hebben de code gekraakt. We hebben een wereldprimeur beet’, klinkt het. ‘De vezels die we in de plaat steken, krijgen we er weer uit, in dezelfde kwaliteit.’

Hoflack legde zelf de basis voor de uitvinding. Op basis van wetenschappelijke lectuur ging ze op een zaterdag in haar keuken aan de slag met een snelkookpan, waarin ze rudimentair het beoogde procedé wou testen. ‘Ik heb die pan eerst nog moeten kopen, want ik had er eigenlijk geen’, lacht ze. Hoflack experimenteerde wat met de grootte van de brokken die ze in de pan gooide, de temperatuur, stoom en druk.

Na een zaterdag experimenteren met mijn snelkookpan had ik op het einde een mooi bord gerecycleerde vezels. Soms moet je niet te veel nadenken, en iets gewoon doen en zien wat het geeft. Veronique Hoflack Hoofd Unilin Panels

‘Het heeft wat moeite gekost, maar op het einde van de dag had ik een mooi bord gerecycleerde vezels. Soms moet je niet te veel nadenken, en iets gewoon doen en zien wat het geeft.’

Patenten

Hoflack zette er vervolgens de onderzoeksafdeling op. En ze sprak haar familie en connecties in de diepvriesgroenten en -frietensector aan, om testen op grotere schaal te doen in installaties waar normaal aardappelen en groenten gestoomd worden voor het schillen. 'Dat was een enorm voordeel om het ontwikkelingsproces te versnellen.'

‘Het idee klinkt heel eenvoudig, ik weet het. Maar dat finetunen en op industriële schaal mogelijk maken was niet evident. Dat is zoals ons kliklaminaat. Dat ziet er ook eenvoudig uit, maar daar zitten veel patenten in. Toen we daar destijds mee pionierden, was dat een revolutie’, zegt Bernard Thiers, CEO van Unilin Group.

Pilootinstallatie

Tussen het experiment met de snelkookpan en de pilootinstallatie ligt twee jaar. Die installatie staat in Bazeilles, net over de grens met Frankrijk waar Unilin een van de grootste mdf-fabrieken van Europa heeft. Samen met een kleinere in de Ardennen produceert Unilin jaarlijks 750.000 ton mdf.

De ambitie is om tegen 2030 voor minstens een kwart gerecycleerde houtvezels te gebruiken in onze mdf-platen. Veronique Hoflack Hoofd Unilin Panels

De huidige recyclage-installatie kan 10.000 ton afval per jaar verwerken, maar Unilin is van plan de capaciteit te vertienvoudigen tegen 2023. Die investering zal oplopen richting 10 miljoen euro.

Ook dat is maar een tussenstap. ‘De ambitie is om tegen 2030 voor minstens een kwart gerecycleerde houtvezels te gebruiken’, zegt Hoflack. Daardoor zou Unilin de uitstoot van 380.000 ton CO2 - het equivalent van de uitstoot van 200.000 auto’s - vermijden.

Unilin gebruikt in eerste instantie eigen productie-afval en resten uit de fabrieken van meubelmakers of keukenbouwers. ‘Op termijn mikken we ook op afval uit renovaties, maar de uitdaging is om dat apart in te zamelen in containerparken. Het zal tijd vergen zo'n systeem op te zetten.’

Wereldwijde uitrol

Het management maakt zich sterk dat het recyclageconcept rendabel zal zijn. ‘In het begin kost het alleen maar geld, maar we denken dat dit procedé minder energie zal vergen en goedkopere vezels zal opleveren.’ Het bedrijf is van plan de recyclagetechnologie verder uit te rollen en ter beschikking te stellen van de hele industrie. ‘Dat kan via een licentiemodel bijvoorbeeld, zoals we ook hebben gedaan met ons kliksysteem.’