Verdere saneringen dreigen bij zwak Bekaert

De West-Vlaamse staaldraadproducent Bekaert overweegt verdere fabrieken te 'remediëren' na de dramatische halfjaarcijfers.

Bekaert boekte in de eerste zes maanden van 2018 een geconsolideerde omzet van 2,2 miljard euro, een stijging van drie procent.

De bedrijfswinst (ebit) daalde met 37 procent naar 111 miljoen euro. Bekaert houdt zo een winstmarge van amper 5,1 procent over.

Dat is een pak lager dan de verwachtingen. Begin 2017 beloofde CEO Matthew Taylor ‘binnen vijf jaar’ een winstmarge van 10 procent. Heimelijk liet hij zelfs cijfers vallen die enkele procentpunten hoger lagen.

Ondanks de sterke vraag in de autosector en industrie, ligt dat doel erg ver weg. Volgens Bekaert is dat onder meer te wijten aan de stijging van de grondstofprijzen, de lage vraag voor 'loose abrasive'-zaagdraad en uitgestelde investeringen in de olie- en gasmarkten.

'We zijn ons ervan bewust dat onze prestaties zwaarder werden aangetast dan voorzien', stellen de West-Vlamingen.

Ondermaats

CEO Matthew Taylor beseft dat de nood hoog is. Nadat Bekaert al de topman van zijn sputterende kabeldochter Bridon de laan uitstuurde en een fabriek in Italië sloot, 'definiëren we ook remediëringsstappen voor andere ondermaats presterende vestigingen'.

Lees: ook in andere fabrieken moeten directeurs en personeel voor hun job vrezen.

Bekaert had vorige week al een winstalarm uitgestuurd om te waarschuwen voor de zwakke resultaten. De staaldraadproducent beleefde daarop zijn slechtste beursdag in 30 jaar.