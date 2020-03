'Vertrek CEO na herstructurering is traditie bij Bekaert'

Bekaert heeft een traditie in het buitenzetten van de CEO na een herstructurering. Dat zegt Piet Decavele, vakbondsverantwoordelijke bij ACV Metea voor Bekaert.

'We zullen waarschijnlijk nooit weten waarom CEO Matthew Taylor is opgestapt. Natuurlijk kan het inderdaad om persoonlijke redenen gaan, zoals de ziekte van een familielid. Maar het is een feit dat Bekaert een traditie heeft in het buitenzetten van leidinggevenden nadat die een herstructurering hebben doorgevoerd.'

We zijn niet triest dat Taylor weg is. Hij was niet onze beste vriend, omdat hij weinig respect had voor het sociaal overleg. Piet Decavele Vakbondsverantwoordelijke ACV Metea voor Bekaert

Dat zegt ACV-vakbondsman Piet Decavele, die ook verwijst naar het opstappen van de plant manager van de fabriek in thuishaven Zwevegem. Volgens de vakbondsman was het al langer de verwachting dat Taylor zou moeten opstappen, na de zware herstructurering die eind maart in de fabriek in Zwevegem werd aangekondigd.

'Het is dan in mei de voorzitter van de raad van bestuur, Bert De Graeve, die is moeten gaan, en niet Taylor. Dat het nu Taylor geworden is, kan te maken hebben met het feit dat de aandeelhouders niet overtuigd waren van de bijkomende winstmarge door de herstructurering in de cijfers over 2019.'

Niet triest

'Nu, we zijn niet triest dat Taylor weg is, hoor. Hij was niet onze beste vriend, omdat hij weinig respect had voor het sociaal overleg.' Nu de Oostenrijker Oswald Schmidt (60), die al operationeel directeur was bij Bekaert, overneemt heeft Decavele hoop op een betere relatie met de directie.