‘Vervelend nieuws voor Bekaert'

De West-Vlaamse staaldraadgroep Bekaert is niet blij met de aankondiging van Amerikaanse heffingen op Braziliaans staal.

‘Het is vervelend nieuws, omdat we plots met een mogelijke impact op onze aanvoerketen zitten’, zegt woordvoerster Katelijn Bohez. Bekaert voert haast alle walsdraad voor zijn Amerikaanse staalkoordfabriek in uit Brazilië, omdat die kwaliteit van grondstof (voor staalkoord voor autobanden) niet beschikbaar is in de Verenigde Staten.

Je kan in de VS niet een-twee-drie een boot met Japans staal laten aanrukken. katelijn bohez woordvoerster bekaert

‘Het nieuws is wel bizar. Tot dusver bestonden geen invoerheffingen in de VS op Braziliaans staal’, zegt Bohez. ‘Er geldt wel al langer een volumequotum voor walsdraad uit Brazilië. Dat houdt in dat je geen kilo extra mag invoeren uit Brazilië zodra je die limiet hebt bereikt. Maar terwijl we dat in de VS vorig jaar al in de zomer hadden bereikt, zitten we daar nu nog niet aan.’

Het is nog niet duidelijk wanneer de Amerikaanse heffingen op Braziliaanse walsdraad er komen en hoe hoog ze uitvallen. ‘Maar zodra ze er zijn, moeten we ze sowieso doorrekenen aan onze klanten’, zegt Bohez.