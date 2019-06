Vlaams baggermonopolie op de schop

Vanaf 2022 kunnen alle baggeraars ter wereld meedingen naar baggercontracten op de Antwerpse Linkeroever. Vlaams minister Ben Weyts maakt zo een einde aan het monopolie van DEME en Jan De Nul, dat de twee honderden miljoenen opleverde.

‘We rekenen af met een erfenis van de oude politieke cultuur’, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA). ‘In de plaats komt een open en moderne manier van werken die de Vlaamse belastingbetaler minder zal kosten.’

De Belgische overheid kende in 1972 alle baggerwerken op de Antwerpse Linkeroever toe aan drie baggeraars: de Algemene Baggermaatschappij, de baggerdivisie van de holding Ackermans & van Haaren - beide opgegaan in het Antwerpse DEME - en de baggeraar Jan De Nul uit Aalst. Om te vermijden dat de dokken en de vaargeulen naar die dokken dichtslibben, moet constant worden gebaggerd. Het contract vermeldde geen einddatum of een jaarlijks baggervolume dat moest worden bovengehaald.

Op het monopolie van de twee baggeraars was al lang kritiek. In de regel worden baggerwerken gegund na een mededinging, maar voor de Linkerschelde-oever waar het Doel-, Verrebroek-, Vrasene- en Deurganckdok liggen - en binnenkort het nieuwe Saeftinghedok - gebeurde dat niet.

Het Rekenhof noemde het overheidscontract in 2016 in een uitvoerig rapport strijdig met de openbare orde en absoluut nietig omdat het principe van de mededinging werd miskend. Het ‘eeuwige’ contract had beide baggeraars tot dan al voor 600 miljoen euro baggerwerken opgeleverd, stelde het Rekenhof. Critici en potentiële concurrenten noemden het contract een onrechtstreekse subsidiëring van de Belgische baggersector. Een perpetuum mobile met aanzienlijke marges, want het gros van de gebaggerde specie vloeit terug in de Schelde.

Schadevergoeding

De Vlaamse overheid ondernam de jongste jaren meerdere pogingen om het contract te verbreken, maar die mislukten. Tot nu. Weyts slaagde erin de baggeraars over de streep te halen zonder een schadevergoeding te betalen. De vrees bestond immers dat de contractverbreking tot schadeclaims zou leiden. ‘Dat zwaard van Damocles is weg’, zegt Weyts.

DEME en Jan De Nul mogen het lopende contract van 1972 blijven uitvoeren tot 2022. Daarna wordt het gekoppeld aan twee andere grote contracten: dat over de onderhoudsbaggerwerken op de maritieme toegangswegen, op de Noordzee en in de havens van Oostende en Zeebrugge, en dat over de onderhoudsbaggerwerken tussen Wielingen en de zeesluis van Wintam. Ook die contracten worden al ettelijke jaren uitgevoerd door de tijdelijke vereniging DEME - Jan De Nul en lopen af in 2022.

Vanaf die datum worden de drie contracten als één contract aanbesteed en kunnen alle baggeraars ter wereld inschrijven. Het valt niet uit te sluiten dat de Nederlandse baggeraars Boskalis en Van Oord hun kans wagen. Door de samenvoeging van de contracten kan efficiënter met baggerschepen geschoven worden. Voor de Nederlanders is België niet ver.

De uitvoering van de drie contracten werd dit jaar begroot op 158,5 miljoen euro. Dat bedrag is elk jaar anders. Volgens het Rekenhof werd tussen 2009 en 2014 jaarlijks gemiddeld 204 miljoen euro uitgegeven aan baggerwerken voor het uitdiepen, aanleggen en onderhouden van maritieme toegangswegen en binnenwateren.